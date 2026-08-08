HORA EXACTA para ver el Toluca vs LAFC en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026

Desde la cancha del BMO Stadium en Los Ángeles, California, el Toluca se enfrentará a Los Angeles FC en un vibrante partido correspondiente a la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026. El encuentro está programado para este sábado 8 de agosto a las 21:10 horas, tiempo del centro de México.

Ambas escuadras llegan a este compromiso tras haber sumado en sus respectivos partidos de debut. Los Diablos Rojos tuvieron un arranque inmejorable en el torneo tras golear 3-0 al Seattle Sounders en la cancha del Nemesio Diez.

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Por su parte, el conjunto angelino protagonizó un duelo mucho más cerrado frente a las Chivas; luego de empatar 1-1 en los 90 minutos reglamentarios, el LAFC logró llevarse el punto adicional al imponerse 5-4 en la tanda de penales.

Este choque tiene un claro sabor a revancha para el equipo de la MLS debido a los antecedentes recientes entre ambos clubes. Apenas en mayo pasado, el Toluca eliminó al LAFC en las Semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Aunque los californianos sacaron una ventaja de 2-1 en la ida jugada en el BMO Stadium, los mexiquenses lograron una espectacular voltereta en el Nemesio Diez con un marcador de 4-0, sellando su pase a la final.

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Pronóstico del partido Toluca vs LAFC en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026

Tras el complicado formato de competencia de la Leagues Cup 2026, donde solo avanzan los primeros cuatro equipos de 18 (por cada liga), el partido de hoy es de vida o muerte para ambas instituciones.

De acuerdo con el portal oficial del torneo, el cuadro mexiquense salta al campo como favorito con una probabilidad de victoria del 40%.

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Cabe recordar que en este certamen no existe el empate definitivo, ya que si el marcador termina igualado tras los 90 minutos reglamentarios, se disputa un punto extra mediante una tanda de penales. Bajo este escenario, la probabilidad de que el juego llegue a dicha instancia es del 24%.

Por su parte, al ser una de las escuadras más fuertes de la MLS, la probabilidad de que el conjunto angelino gane es del 36%, lo que anticipa un encuentro sumamente parejo.

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