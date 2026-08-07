OFICIAL: Hora EXACTA para ver el México vs Venezuela, partido por la medalla de oro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

La Selección de México Sub 23 buscará colgarse la medalla de oro cuando se enfrente este viernes 7 de agosto a su similar de Venezuela en la Final del torneo de futbol varonil de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 a disputarse en la cancha del Estadio Cibao en la ciudad de Santiago en la República Dominicana.

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México buscará colgarse una nueva medalla de oro y asegurar la hegemonía en el futbol de la zona cuando se enfrente este viernes 7 de agosto a Venezuela en la final del torneo varonil de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

La Selección Mexicana Sub 23 volverá a enfrentarse a Venezuela en este torneo, luego de haber derrotado a los sudamericanos en su presentación por 1-0 como parte del Grupo A.

El conjunto mexicano avanzó como primero del sector y dejó en el camino a Panamá, mientras que los venezolanos fueron segundos y superaron a Colombia para avanzar a la Final.

México y Venezuela se medirán en punto de las 18:00 horas, tiempo del centro de México, en la cancha del Estadio Cibao, en la ciudad de Santiago.

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México Sub 23 vs Venezuela Sub 23

Fecha: Viernes 7 de agosto

Hora: 18:00, tiempo del centro de México

Estadio: Cibao, Santiago, República Dominicana

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