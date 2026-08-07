Medallero HOY jueves 6 de agosto de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

Concluyó una nueva jornada de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 en donde México continúa dominando el medallero y con una amplia diferencia respecto a su más cercano competidor que es Colombia.

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La delegación mexicana rompió su propio récord de medallas de oro conseguidas en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe al alcanzar las 151 preseas doradas en la edición de Santo Domingo 2026 para colocarse en la cima del medallero.

México ha sumado un total de 350 medallas, incluyendo además 101 de plata y 98 de bronce, mientras que la delegación colombiana ha cosechado 77 oros, 86 plateadas y 73 terceros lugares para sumar 236 preseas.

Previo a esta edición de Santo Domingo 2026, la mejor actuación mexicana en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe había sido en San Salvador 2023 en donde sumó un total de 145 medallas de oro y con dos días aun por celebrarse la cifra puede incrementarse considerablemente.

Uno de los momentos más destacados de esta jornada fue la Final del torneo Femenil de futbol en donde la Selección Mexicana empató en el último minuto del tiempo extra y se impuso en los penales a su similar de Colombia para colgarse el oro en una dramática tanda.

Así marcha el medallero hoy jueves 6 de agosto

México | 151 oros | 101 plata | 98 bronce - TOTAL 350 Colombia | 77 oros | 86 plata | 73 bronce - TOTAL 236 Cuba | 42 oros | 40 plata | 51 bronce - TOTAL 133 Venezuela | 35 oros | 53 plata | 88 bronce - TOTAL 176 Rep. Dominicana | 30 oros | 29 platas | 59 bronces - TOTAL 118 Puerto Rico | 28 oros | 30 platas | 44 bronces - TOTAL 102 Guatemala | 15 oros | 29 plata | 38 bronce - TOTAL 82 El Salvador | 6 oros | 4 plata | 12 bronce - TOTAL 22 Costa Rica | 5 oros | 6 plata | 14 bronce - TOTAL 25 Panamá | 5 oros | 6 plata | 6 bronce - TOTAL 17

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