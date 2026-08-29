Hora EXACTA para ver Pachuca vs Chivas de Guadalajara, partido de la Jornada 6 del Apertura 2026

Continúa la actividad de la jornada 6 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX este sábado 29 de agosto con el enfrentamiento entre los Tuzos del Pachuca en contra de las Chivas de Guadalajara en la cancha del Estadio Hidalgo en un partido que enfrentará a equipos con actualidades diametralmente opuestas.

Te puede interesar: ¡Debut a la vista! Ex de Chivas, Armando 'La Hormiga' González, listo para estrenarse con Olympiacos

¡PERICOS ELIMINA A DIABLOS! ¡PUEBLA DA EL GOLPE Y AVANZA!

Hora exacta del partido entre Pachuca vs Chivas

El Rebaño Sagrado acumula una racha de cuatro partidos sin perder en el arranque del Apertura 2026, mientras que el Pachuca no ha podido ganar en el mismo número de partidos, por lo que la balanza se inclina ligeramente en este duelo en favor del Guadalajara.

El Pachuca buscará cortar esa serie de malos resultados y que mejor manera de reivindicarse que frente a su afición este sábado 29 de agosto en punto de las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

Por su parte, el equipo dirigido por Gabriel Milito quiere seguir sumando unidades y recuperar el protagonismo ejercido el torneo pasado cuando terminaron como sublíderes y lucían como uno de los grandes favoritos para levantar el título, pero ahora tendrán a su favor la ventaja de no perder jugadores para la fase de Liguilla como ocurrió la campaña anterior en la que tuvieron que dejar salir a su base de seleccionados nacionales.

Pachuca vs Chivas

Fecha: Sábado 29 de agosto

Hora: 17:00 horas

Estadio: Hidalgo

Jornada 6 del Apertura 2026

Te puede interesar: Chivas recupera jugador clave para enfrentar a Pachuca en el Apertura 2026