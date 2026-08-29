¡Debut a la vista! Ex de Chivas, Armando ‘La Hormiga’ González, listo para estrenarse con Olympiacos

El sueño europeo de Armando ‘La Hormiga’ González está a punto de dar sus primeros pasos oficiales en el balompié del Viejo Continente. El joven delantero mexicano ha sido incluido en la lista de convocados del Olympiacos para el compromiso de este domingo 30 de agosto frente al Asteras Tripolis, correspondiente a la Jornada 2 de la Superliga de Grecia.

El duelo, que se disputará sobre la cancha del Theodoros Kolokotronis Stadium, se perfila como el escenario ideal para que el exatacante de las Chivas de Guadalajara sume sus primeros minutos en el futbol europeo. Tras un rápido proceso de adaptación y completar sus primeros entrenamientos bajo las órdenes del cuerpo técnico helénico, las probabilidades de que el artillero azteca vea acción entrando desde el banquillo son sumamente altas.

¿Cómo fue el fichaje de la Hormiga González?

El traspaso de la Hormiga al balompié helénico representó una de las operaciones más destacadas del mercado de pases para el futbol mexicano. Olympiacos concretó la compra del canterano rojiblanco desembolsando una cifra de 10 millones de euros fijos, más 2 millones de euros adicionales en variables en función de objetivos deportivos y rendimiento. Asimismo, el Guadalajara aseguró el 12% de la carta del futbolista de cara a una futura venta en el mercado internacional.

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Con apenas 23 años y tras consolidarse como una de las joyas más cotizadas de la Liga BBVA MX, La Hormiga llega a Atenas con el objetivo de ganarse un lugar en el ataque del gigante griego y mantener la inercia goleadora que lo catapultó a dar el salto a Europa. La afición mexicana mantendrá la mirada puesta en Tripolis este domingo, esperando presenciar el inicio de la aventura de Armando González en la Superliga griega.

