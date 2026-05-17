La HORA EXACTA para ver Pumas vs Pachuca, partido de vuelta de la semifinales del Clausura 2026

La mesa está puesta para definir al segundo gran finalista del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Los Pumas de la UNAM regresan a casa con la firme intención de firmar una remontada, mientras que Pachuca buscan hacer valer su orden táctico para sellar su pasaporte a la final.

¿Dónde ver el partido Pumas vs Pachuca en VIVO y GRATIS?

El partido se disputará hoy domingo 17 de mayo de 2026 y la HORA EXACTA en la que rodará el balón serán las 19:00 horas (tiempo del centro de México). El duelo de semifinales lo podrás ver en VIVO y GRATIS por TV Azteca a través de Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes con la narración y análisis de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague, Carlos Guerrero y David Medrano a partir de las 18:50 horas.

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Pumas vs Pachuca EN VIVO y GRATIS, semifinal de vuelta del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

¿Cómo llegan Pumas y Pachuca a la semifinal de vuelta?

Pumas UNAM superó una llave compleja contra América en los cuartos de final, pero no logró mostrar la misma contundencia ofensiva en la ida de las semifinales contra Pachuca. Luego de anotar seis goles en la ronda de los ocho mejores contra las Águilas, Pumas no pudo anotar en la ida de las semis y cayó por 1-0 en terreno hidalguense debido a un solitario gol de Oussama Idrissi.

Sin embargo, ahora buscará aprovechar la ventaja que le significa jugar en casa para poder timbrar su paso a la gran final de la Liguilla. Los números respaldan a Pumas, ya que ha sufrido solo una derrota en los últimos 10 partidos que ha jugado en casa en condición de local en todas las competiciones (G6, E3, P1). Sin embargo, necesitará que sus delanteros estén finos en este choque, ya que la defensa de Pachuca ha sido impenetrable hasta ahora en esta Liguilla.

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Por su parte, Pachuca sabe que está a 90 minutos de lograr el paso a la gran final del Clausura 2026 y su solidez defensiva ha sido clave para que haya llegado a esta instancia con posibilidades reales de meterse en la final. Los partidos de Pachuca no se han caracterizado por tener muchos goles, ya que los tres que ha jugado en esta Liguilla han finalizado con menos de 2.5 goles en total, pero el hecho de que no ha encajado goles ni contra Pumas ni contra Toluca da luces de su solidez y del buen rendimiento de su portero, Carlos Moreno.

Además, Pachuca tiene la ventaja en el historial reciente, con cinco victorias en sus últimos 10 choques contra Pumas (G5, E2, P3).

