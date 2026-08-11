HORA EXACTA para ver Tigres vs Vancouver Whitecaps, juego de fase de grupos de la Leagues Cup 2026

Tigres recibe a Vancouver Whitecaps este martes 11 de agosto en el cierre de la primera fase de la Leagues Cup 2026.

El Estadio Universitario abre sus puertas para albergar un choque con realidades opuestas. Mientras el conjunto regiomontano tiene en sus manos el acceso a las rondas eliminatorias, la escuadra canadiense llega con la intención de despedirse del certamen de forma digna tras un paso complicado.

Horario exacto del partido Tigres vs Vancouver Whitecaps

México (Centro, CDMX, Monterrey): 20:00 horas

20:00 horas Estados Unidos (Tiempo del Centro / CT): 18:00 horas

18:00 horas Estados Unidos (Tiempo del Este / ET): 19:00 horas

19:00 horas Estados Unidos y Canadá (Tiempo del Pacífico / PT): 16:00 horas

¿Cómo llegan Tigres y Vancouver Whitecaps a este partido?

Tigres saltará a la cancha con la obligación de dar un golpe sobre la mesa ante su gente. Después de un arranque donde el equipo ha tenido que apretar el acelerador para sumar unidades, el mediocampista argentino Juan Brunetta se perfila como el motor del ataque de los Universitarios. El estratega del cuadro regio busca afianzar el orden defensivo liderado por Nahuel Guzmán y aprovechar la explosividad de sus bandas con Diego Lainez y Ozziel Herrera. Un triunfo de tres puntos casi aseguraría su lugar en los cuartos de final.

Vancouver Whitecaps aterriza en San Nicolás de los Garza en una posición comprometida. Sin margen de clasificación tras encajar tropiezos en sus dos primeros partidos de la fase inicial, los dirigidos por el cuadro canadiense buscarán romper la racha negativa y no irse con las manos vacías. Hombres como Ryan Gauld y el delantero Brian White tendrán la tarea de desequilibrar a la zaga local en transiciones rápidas.

TE PUEDE INTERESAR:



Historial reciente y antecedentes entre Tigres y Vancouver Whitecaps

El registro entre ambas instituciones favorece marcadamente al conjunto mexicano. En cinco enfrentamientos internacionales oficiales, Tigres presume tres victorias y dos empates, manteniéndose invicto frente a la franquicia canadiense. Su más reciente choque en la Copa de Campeones de Concacaf se saldó con un contundente 3-0 en favor de los auriazules en esta misma cancha.

