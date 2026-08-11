La ausencia de peso de Vancouver para el partido ante Tigres UANL

La visita del Vancouver Whitecaps a Monterrey tenía un atractivo especial para los aficionados de Tigres UANL en el calendario de la Leagues Cup 2026. El equipo canadiense tiene una figura top mundial, pero finalmente se confirmó su ausencia y cambió parte del interés alrededor del encuentro.

Mientras Tigres tiene diferentes resultados que le pueden dar la clasificación a cuartos de final, hoy la noticia es que Thomas Müller no jugará ante los felinos. Pues el alemán no viajó con Vancouver para jugar este martes en el Estadio Universitario.

Thomas Muller, jugador de Vancouver Whitecaps

Tigres UANL se queda sin enfrentar a Thomas Müller

Antes del encuentro, el entrenador de Tigres, Hernán Elizondo, había hablado sobre la posibilidad de medirse al atacante alemán. El estratega destacó la importancia de Müller dentro del funcionamiento ofensivo del Vancouver Whitecaps y reconoció que enfrentarlo representaría una experiencia importante para sus futbolistas.

TE PUEDE INTERESAR:



Sin embargo, Müller no apareció entre los integrantes del Vancouver que viajaron a Monterrey. La ausencia fue reportada con la llegada del conjunto de la MLS, por lo que los aficionados que esperaban verlo en territorio mexicano tendrán que quedarse con las ganas.

¿Por qué Thomas Müller no juega contra Tigres?

Una de las principales razones está relacionada con la situación de Vancouver en la Leagues Cup. El equipo canadiense llegó a la última jornada sin posibilidades de avanzar a los Cuartos de Final, después de perder sus dos primeros encuentros.

Ante este escenario, el club habría decidido no arriesgar a una de sus principales figuras. Müller es uno de los jugadores de mayor peso en la plantilla y, con la eliminación definida, Vancouver optó por dejarlo fuera del viaje a Monterrey.

Qué necesita Tigres para avanzar en la Leagues Cup|Crédito: @TigresOficial / X

Tigres UANL busca calificar a cuartos de final

Tigres llega al partido con cuatro puntos obtenidos en sus dos primeras presentaciones. El equipo venció a Minnesota United en penales después de empatar 0-0 y posteriormente superó a Real Salt Lake también desde los once pasos, tras igualar 1-1.

El encuentro ante Vancouver Whitecaps será este martes 11 de agosto a las 8:00 p.m. en el Estadio Universitario. El conjunto de la UANL buscará terminar esta fase de la Leagues Cup con otro resultado positivo y clasificarse a los Cuartos de Final.

