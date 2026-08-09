La HORA EXACTA para ver el América vs Portland Timbers, juego de la Leagues Cup 2026

Las Águilas del América juegan su segundo duelo en la Leagues Cup 2026 este domingo 9 de agosto y se medirán ante el Portland Timbers en la cancha del Jeld-Wen Field. El conjunto azulcrema salta a escena con la máxima obligación de imponer su jerarquía y mantenerse en la parte alta de la tabla de representantes de la Liga MX.

Hora exacta del partido América vs Portland Timbers

Fecha: Domingo 9 de agosto de 2026

Domingo 9 de agosto de 2026 Hora exacta: 20:15 horas (Tiempo del Centro de México / CST)

(Tiempo del Centro de México / CST) Tiempo del Pacífico (EE. UU.): 18:15 horas

18:15 horas Tiempo del Este (EE. UU.): 21:15 horas

21:15 horas Sede: Jeld-Wen Field, Portland, Oregon

¿Cómo llegan América y Portland Timbers para este encuentro?

América inició su andar en la competencia regional con un triunfo de 3-1 ante el conjunto de San Diego FC en el Estadio Banorte y con la consigna de pelear por el título. Tras un arranque sólido en el torneo Apertura 2026, el plantel dirigido por Guillermo Almada busca plasmar su estilo ofensivo e intensidad desde los minutos iniciales. Para este compromiso, las Águilas contarán con cuadro completo en la zona de ataque, donde la contundencia de sus atacantes será fundamental para descifrar el bloque defensivo del rival.

TE PUEDE INTERESAR:



Por su parte, Portland Timbers apela al factor campo para llevarse los 3 puntos. La escuadra de la MLS viene de una contundente victoria sobre la Franja del Puebla al que goleó con marcador de 5-2. Portland suele transformarse ante su afición, desplegando un futbol vertical con transiciones sumamente rápidas por las bandas. El choque de estilos promete dinamismo puro, con un América que buscará adueñarse del balón frente a unos Timbers listos para castigar cualquier despiste en la zona baja.

Un triunfo en el tiempo regular pondría a la escuadra mexicana con 3 puntos clave para afianzar de inmediato su camino rumbo a la fase de cuartos de final.

