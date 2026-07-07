HORA EXACTA para ver el Argentina vs Egipto, séptimo partido de los octavos de final del Mundial 2026™

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ tiene un choque definitivo por los octavos de final entre la Argentina de Lionel Messi y el Egipto de Mohamed Salah. Este duelo correspondiente al séptimo partido de esta fase eliminatoria, promete grandes emociones con dos de las máximas figuras de la época frente a frente en un escenario inmejorable.

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Horarios del Partido en Vivo

El silbatazo inicial se dará este martes 7 de julio de 2026. Para que no te pierdas ni un solo segundo de acción, aquí tienes la hora exacta de transmisión adaptada a tu región geográfica:

México (Centro): 10:00 AM

Estados Unidos (Este): 12:00 PM

Estados Unidos (Oeste): 9:00 AM

Argentina: 1:00 PM

Egipto: 7:00 PM

¿Cómo llegan Argentina y Egipto para este encuentro?

Ambas selecciones llegan a la cita tras haber superado batallas sumamente complejas en la ronda de dieciseisavos de final. El imponente Atlanta Stadium en Georgia será el epicentro del enfrentamiento.

Argentina: Los vigentes campeones defensores lideraron de forma impecable el Grupo J, pero sufrieron más de la cuenta ante Cabo Verde en la fase previa, avanzando gracias a una victoria por 3-2 sellada de forma dramática en el tiempo extra. Lionel Messi llega encendido al registrar goles en ocho encuentros mundialistas consecutivos.

Los vigentes campeones defensores lideraron de forma impecable el Grupo J, pero sufrieron más de la cuenta ante en la fase previa, avanzando gracias a una victoria por 3-2 sellada de forma dramática en el tiempo extra. Lionel Messi llega encendido al registrar goles en ocho encuentros mundialistas consecutivos. Egipto: Clasificó como uno de los duros rivales del Grupo G. El combinado africano avanzó a estos octavos tras aguantar la presión máxima y eliminar a Australia en una intensa definición por penales. De la mano de Salah, buscan dar la campanada histórica del certamen.

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El ganador de esta llave de octavos de final obtendrá el boleto directo a los cuartos de final programados para el 11 de julio en Kansas City, donde se medirá ante el vencedor de la serie entre Suiza y Colombia.

