HORA EXACTA para ver el Brasil vs Haití, partido del Grupo C de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La selección de Brasil se mide ante su similar de Haití este viernes 19 de junio en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en un compromiso donde la "Canarinha" busca desplegar su característico poderío ofensivo frente a una escuadra caribeña que persigue una hazaña.

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La hora exacta del duelo será a las 18:30 hrs (Tiempo del Centro de México). El escenario designado para este choque es el majestuoso Philadelphia Stadium en Pensilvania, Estados Unidos, donde se espera un lleno absoluto y un ambiente electrizante.

¿Dónde ver el partido Brasil vs Haití?

El encuentro lo podrás ver EN VIVO y GRATIS a través de Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes a partir de las 16:10 horas con la narración y análisis de Christian Martinoli, Luis Garcia, Jorge Campos, Zague, entre otros.

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Brasil llega a esta cita con la obligación de sumar de a tres luego de haber firmado un intenso empate 1-1 frente a Marruecos en su debut, mientras que Haití buscará sacudirse la ajustada derrota de 1-0 sufrida a manos de los escoceses.

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El cuerpo técnico sudamericano pondrá toda la carne al asador, comandado por figuras de la talla de Vinícius Júnior y el joven Endrick, quienes intentarán romper el cerrojo defensivo que planteará el cuadro haitiano liderado por Ricardo Adé. En el papel, el balance histórico favorece ampliamente a los pentacampeones, recordando aquel abultado 7-1 en la Copa América Centenario 2016, pero en una Copa Mundial de la FIFA 2026™ las distancias se acortan y no hay margen para el exceso de confianza.

