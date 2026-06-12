La HORA EXACTA para ver Canadá vs Bosnia y Herzegovina, partido del Grupo B del Mundial 2026™

Luego del vibrante debut de la Selección Mexicana, la actividad del Grupo B de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ arranca de manera oficial este día. Uno de los tres países coanfitriones de la justa, la selección de Canadá, hace su presentación ante su público enfrentando a la siempre combativa escuadra de Bosnia y Herzegovina, en un duelo de pronóstico reservado.

Para que organices tu agenda, aquí te revelamos la HORA EXACTA del silbatazo inicial y los detalles que debes saber.

¿A qué hora se juega el Canadá vs. Bosnia?

El compromiso se disputará el día de hoy, viernes 12 de junio, y el pitazo inicial está programado para las 13:00 horas (Tiempo del Centro de México).

¿Qué esperar de este choque del Grupo B?

La selección de Canadá salta al terreno de juego con la enorme responsabilidad de hacer valer su condición de local. Impulsados por su considerada "generación dorada", los de la hoja de maple buscarán explotar su velocidad vertical, desborde por las bandas y transiciones rápidas para sacudir las redes de inmediato.

Enfrente estará Bosnia y Herzegovina, un sinodal europeo que regresa a los primeros planos con un futbol sumamente ordenado. Los bosnios basan su estrategia en un bloque defensivo sólido, la fortaleza física en el mediocampo y un letal juego aéreo en jugadas a balón parado que promete poner a temblar a la zaga local.

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Este compromiso representa una oportunidad de oro para ambos planteles de dar un golpe sobre la mesa y colocarse en la cima del sector. Si te toca el partido en la oficina o la escuela, prepara tus dispositivos y la aplicación de Azteca Deportes para disfrutar del encuentro completamente en vivo.

