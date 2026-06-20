HORA EXACTA para ver Ecuador vs Curazao, juego del grupo E de la Copa Mundial de la FIFA 2026T™

Este sábado 20 de junio, se lleva a cabo un compromiso de vida o muerte en el Grupo E: la Selección de Ecuador se enfrenta al representativo de Curazao. En Azteca Deportes, te presentamos todos los detalles de los horarios oficiales para que no te pierdas ni un solo instante de este choque crucial.

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Ambas escuadras saltarán a la cancha del Kansas City Stadium con la urgencia absoluta de sumar sus primeros tres puntos del torneo. El conjunto sudamericano llega dolido tras sufrir un doloroso revés de 1-0 frente a Costa de Marfil en su partido de debut. Por su parte, la escuadra caribeña quiere sacudirse la tremenda sacudida que le propinó Alemania al golearlos 7-1 en la jornada inaugural. Con el destino del grupo en juego, una derrota para cualquiera de los dos significaría prácticamente armar las maletas temprano.

¿A qué hora juega Ecuador vs Curazao?

Para que programes tu tarde futbolera y prepares las botanas, aquí te dejamos la HORA EXACTA del silbatazo inicial en el territorio mexicano:

Hora: 18:00 horas (6:00 PM)

18:00 horas (6:00 PM) Zona horaria de referencia: Tiempo del Centro de México (CDMX, Guadalajara, Monterrey).

Si nos sintonizas desde otras regiones del país, el balón rodará a las 17:00 horas (5:00 PM) para las zonas del Pacífico y el Noroeste (como Sonora y Baja California). ¡Ya no hay pretexto para perderse el juego!

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¿Dónde seguir en VIVO el duelo Ecuador vs Curazao?

El choque entre la potencia física de Ecuador y Curazao promete ser un espectáculo repleto de intensidad de principio a fin. Podrás mantenerte al tanto de cada jugada, las jugadas polémicas y los goles en tiempo real a través de las plataformas digitales de TV Azteca.

