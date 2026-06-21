La HORA EXACTA para ver España vs Arabia Saudita, juego del Grupo H del Mundial 2026™

La Selección de España, vigente campeona de Europa, saltará a la cancha del Atlanta Stadium con la firme intención de sacudirse las dudas y recomponer el camino en el Mundial de la FIFA 2026™. Frente a ellos estará la siempre combativa escuadra de Arabia Saudita, un rival que ya sabe lo que es tumbar a gigantes continentales.

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Para que no te pierdas ni un solo segundo de este vibrante choque, aquí te presentamos los horarios exactos de transmisión programados para este domingo 21 de junio de 2026:

Horarios oficiales de transmisión en vivo

México (Centro): 10:00 AM

10:00 AM Estados Unidos (Este): 12:00 PM

12:00 PM Estados Unidos (Pacífico): 09:00 AM

09:00 AM España (Península): 18:00 horas

¿Cómo llegan las selecciones de España y Arabia Saudita a este encuentro?

El debut de la escuadra dirigida por Luis de la Fuente significó la mayor sorpresa de la primera ronda. 'La Roja' firmó un amargo empate 0-0 ante la debutante Cabo Verde. A pesar de registrar un abrumador 74% de posesión —la cuarta cifra más alta en un Mundial desde 1966 para un equipo incapaz de romper las redes—, la contundencia brilló por su ausencia.

Con este resultado, España extiende su sequía en justas mundialistas a cuatro compromisos de forma consecutiva (tres empates y una derrota). El estratega español mantiene el discurso de que la plantilla está “completamente tranquila”, amparados en un invicto general de 11 duelos internacionales (siete victorias y cuatro empates). Sin embargo, el margen de error se ha reducido a cero: una quinta cita sin ganar marcaría un récord negativo inédito en su historia.

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Los 'Halcones Verdes' llegan a este compromiso tras rescatar un valioso punto en su debut frente a Uruguay (1-1), dejando sensaciones agridulces tras encajar el empate charrúa en el minuto 80.

En su séptima aparición en la Copa Mundial de la FIFA™, el cuadro saudí persigue un hito: mantenerse invicto en sus primeros dos duelos por primera vez en su historia. Esto sería clave para emular la hazaña de 1994, cuando clasificaron a octavos por última vez, precisamente en suelo norteamericano. Aunque los pronósticos no les favorecen, Arabia Saudita se aferra al recuerdo de la edición de 2022, donde sorprendieron al planeta entero derrotando a la Argentina de Messi, escuadra que, curiosamente, también llegaba portando la corona de campeona continental.

