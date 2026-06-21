La inesperada razón por la que Brian Gutiérrez podría ser baja de México en el Mundial 2026

La Selección Mexicana atraviesa un presente dulce en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Tras asegurar su boleto a la siguiente ronda, encara el último duelo de la fase de grupos con la tranquilidad del objetivo cumplido. Sin embargo, no todo es paz: Javier Aguirre mantiene la guardia alta por la situación disciplinaria de Brian Gutiérrez, quien se perfila como la única baja potencial por suspensión para el inicio de la etapa de eliminación directa.

El riesgo de Gutiérrez

El mediocampista de las Chivas, pieza clave en el esquema del seleccionado anfitrión, se encuentra "en capilla". La causa es una acumulación de tarjetas amarillas tras su amonestación frente a Sudáfrica, donde vio el cartón preventivo tras una falta sobre Teboho Mokoena.

Esta situación no es menor. Según el reglamento vigente, Gutiérrez está al borde de la suspensión automática: si el volante recibe una nueva amonestación en el próximo encuentro, se perdería de manera inmediata el duelo de dieciseisavos de final, una instancia donde México buscará dar un golpe de autoridad en el torneo. Consciente de este riesgo, el cuerpo técnico ya ha demostrado que no dudará en protegerlo, como ocurrió en el partido anterior, donde fue sustituido en la segunda parte para evitar cualquier posibilidad de una segunda amonestación.

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El panorama disciplinario

Más allá del caso de Brian Gutiérrez, el resto de la plantilla del combinado nacional llega al cierre de la fase de grupos en condiciones óptimas, manteniéndose limpia de tarjetas amarillas. Este es un punto a favor para el estratega, quien valora la disciplina como un activo fundamental para afrontar la fase de eliminación directa.

Brian Gutiérrez junto a Julián Quiñones|Crédito: Getty Images

¿Hasta cuándo peligran los jugadores?

El sistema disciplinario de la FIFA tiene reglas claras para evitar que las suspensiones afecten los partidos decisivos. Los jugadores deberán cuidarse de la acumulación de cartones durante toda la fase de grupos y las rondas eliminatorias hasta los cuartos de final.

Recién después de concluir la ronda de los ocho mejores, todas las amonestaciones acumuladas se cancelan automáticamente. Esto significa que los futbolistas que logren avanzar a las semifinales lo harán con el contador en cero, garantizando que nadie se pierda la gran final del Mundial por haber recibido una amarilla en instancias previas. Una medida que busca proteger el espectáculo y asegurar que las grandes estrellas estén presentes en la definición por el título.

