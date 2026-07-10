HORA EXACTA para ver el España vs Bélgica, juego de cuartos de final del Mundial 2026™

El Mundial 2026™ vive momentos de máxima tensión. El imponente Los Ángeles Stadium se viste de gala este viernes 10 de julio para recibir el vibrante cruce de cuartos de final entre España y Bélgica. Con un boleto directo a las semifinales en juego, donde Francia ya espera rival, las dos potencias europeas prometen una batalla táctica de proporciones épicas.

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Para los aficionados en territorio mexicano, la hora exacta del silbatazo inicial está pactada a las 13:00 horas (tiempo del centro de México).

¿Cómo llegan España y Bélgica para este encuentro?

La Furia Roja arriba a esta instancia con la motivación por las nubes. España concretó su ansiada revancha tras la final perdida en la Nations League 2025 al eliminar a Portugal de forma agónica. Un gol heroico de Mikel Merino en el último suspiro dictó el 1-0 definitivo, imponiendo además un nuevo récord al ser el décimo tanto ganador en tiempo agregado en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Este logro metió a España en sus primeros cuartos de final desde la histórica edición de Sudáfrica 2010, la única vez que lograron superar dicha fase y levantar el trofeo. Bajo la batuta de Luis de la Fuente, el futbol español presume un renacer táctico. El seleccionador podría convertirse en el tercer técnico europeo en ganar sus primeras siete eliminatorias en grandes torneos. Su principal escudo es el orden defensivo: tras anular a los lusos, España es la primera nación en toda la historia de los eventos mundialistas que enlaza seis vallas invictas consecutivas.

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Enfrente estará la escuadra más capacitada para derribar el muro español. Los Diablos Rojos de Rudi García avanzaron firmes tras firmar una exhibición demoledora de 4-1 frente a los coanfitriones, Estados Unidos, un duelo condicionado por la expulsión de Folarin Balogun. Con esa victoria, Bélgica se convirtió en el primer selectivo del certamen en superar los 100 remates al arco.

