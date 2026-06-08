HORA EXACTA para ver el España vs Perú, partido amistoso internacional en Puebla, previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La antesala de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ vive momentos de máxima intensidad en suelo mexicano. La Selección de España se encuentra en la ciudad de Puebla para disputar su último compromiso de preparación, un choque internacional de alta exigencia frente a su similar de Perú. El Estadio Cuauhtémoc, dos veces mundialista, vestirá sus mejores galas para recibir a una de las escuadras favoritas a levantar la Copa FIFA.

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Si no quieres perderte ni un solo segundo de las acciones tácticas de Luis de la Fuente frente a la escuadra sudamericana, aquí te presentamos todos los detalles de la agenda de hoy.

¿A qué hora juega España ante Perú?

El partido amistoso se celebra este mismo lunes 8 de junio de 2026:

Hora exacta: 20:00 hrs (Tiempo del Centro de México).

20:00 hrs (Tiempo del Centro de México). Sede: Estadio Cuauhtémoc, Puebla, México.

La escuadra de España pisará el césped poblano con bajas sensibles debido a la dosificación y cuidado de sus piezas; Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz no verán actividad esta noche mientras se recuperan al cien por ciento en su campamento base.

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Tras el silbatazo final en Puebla, la delegación española empacará las maletas para viajar directo a Estados Unidos, donde comenzará su aventura oficial en el Grupo H.

España debutará oficialmente en la fiesta mundialista contra la Selección de Cabo Verde el próximo lunes 15 de junio en la espectacular cancha del Estadio Atlanta a partir de las 10:00 horas tiempo del centro de México. A partir de ese momento, el calendario del cuadro europeo no dará tregua en la primera fase.

Su segundo encuentro será ante Arabia Saudita el domingo 21 de junio a las 10:00 horas en el Estadio Atlanta y cierra esta fase enfrentando a uruguayos en el Estadio Guadalajara el viernes 26 de junio a las 18:00 horas.

