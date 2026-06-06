¡Bombazo de Chivas! El Rebaño de Milito tiene a su joya para el Apertura 2026 

El mercado de fichajes de la Liga BBVA MX ha estallado con un movimiento estratégico de altísimo nivel. Según ha informado el periodista de Azteca Deportes, Omar Villarreal, las Chivas de Guadalajara y los Xolos de Tijuana han cerrado una de las operaciones más atractivas de la ventana veraniega: el talentoso mediocampista Kevin Castañeda pasa al Rebaño Sagrado en compra definitiva, mientras que la joya rojiblanca, Yael Padilla, se marcha a la frontera bajo un formato que resguarda el patrimonio tapatío, pues los de Verde Valle se quedan con una opción de futura recompra.

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¿Cuáles son los números de Kevin Castañeda?

La llegada de Kevin Castañeda al Guadalajara es, sin lugar a dudas, un auténtico golpe sobre la mesa y un excelente movimiento para el proyecto comandado por Gabriel Milito. El volante ofensivo tapatío aterriza en la plenitud de su carrera (26 años) y respaldado por un extraordinario rendimiento.

Durante toda la temporada 2025/26, Castañeda firmó un año de ensueño bajo las órdenes de Sebastián Abreu , registrando un gran volumen ofensivo con 7 asistencias de gol creadas y 13 anotaciones en su cuenta personal. Su espectacular rendimiento en la frontera llamó la atención del cuerpo técnico de la Selección Nacional, al grado de ser convocado para las giras previas y quedarse a nada de entrar en la lista definitiva de Javier Aguirre para la Copa del Mundo 2026, siendo uno de los últimos y más dolorosos recortes del representativo mexicano.

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✅️ Ya se armó.

Yael Padilla va a Xolos de Tijuana y Guadalajara se queda con una opción de futura recompra.

Kevin Castañeda será futbolista de Chivas en compra definitiva.

Buen movimiento del Rebaño de Milito. @AztecaDeportes — VILLA VILLA 🐐 (@OmarVV9) June 6, 2026

¿Cuál es el futro de Yael Padilla con Xolos?

Por su parte, la salida de Yael Padilla hacia Tijuana representa una gran oportunidad para que el juvenil sume los minutos de juego que tanto le hacían falta. Lo brillante del movimiento por parte de la directiva rojiblanca radica en las condiciones del acuerdo: al asegurar una cláusula de futura recompra, Chivas no le pierde la pista a su canterano, permitiendo que se foguee y madure en el norte del país con la posibilidad de traerlo de vuelta a casa cuando alcance su madurez futbolística.

Con Castañeda, Milito gana la creatividad, el dinamismo y la pegada de media distancia que tanto requería el mediocampo del chiverío para volver a ser un contendiente serio al título.

