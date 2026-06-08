La millonaria multa que deberán pagar los restaurantes mexicanos que transmitan la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Miles de restaurantes, bares y cafeterías se preparan para recibir a la afición para la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Sin embargo, encender las pantallas sin la debida autorización podría costarles el negocio. Autoridades federales y organismos comerciales han lanzado una estricta advertencia: los establecimientos que exhiban públicamente los partidos o utilicen la imagen del torneo sin los derechos correspondientes enfrentarán sanciones económicas devastadoras e, incluso, la clausura definitiva.

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¿Cuánto pagarían los comercios mexicanos por multa?

De acuerdo con la legislación vigente, la FIFA posee un esquema de multas acumulativas que podrían alcanzar la escalofriante cifra de hasta 29.3 millones de pesos por establecimiento.

El marco legal en México es contundente. Bajo el amparo de la Ley Federal del Derecho de Autor, la FIFA se posiciona como el único ente facultado para autorizar la exhibición pública de los contenidos de la justa mundialista. Esto significa que el simple hecho de sintonizar el torneo en un espacio comercial con el fin de atraer clientes requiere una licencia específica.

Por su parte, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) recordó que la protección legal de la FIFA no se limita a las transmisiones en vivo, sino que abarca un blindaje total sobre su propiedad intelectual, que incluye:

Nombres y logotipos oficiales del torneo.

Emblemas, mascotas e imágenes promocionales.

La silueta y diseño del trofeo oficial.

El diseño del balón oficial y otros elementos gráficos asociados.

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Las Prácticas Prohibidas que Conducen a la Clausura

El IMPI instó a los dueños de comercios a actuar con extrema cautela y evitar estrategias publicitarias engañosas. Entre las prácticas más comunes que derivarán en procedimientos administrativos y severas sanciones se encuentran la elaboración de menús o anuncios utilizando los logotipos del Mundial, o bien, promocionarse falsamente como "patrocinador, aliado o socio" del evento.

Cualquier referencia comercial que sugiera un vínculo oficial con la FIFA sin contar con una autorización expresa será castigada con todo el rigor de la normativa vigente.

Para los comercios mexicanos, la fiesta mundialista representa una oportunidad de oro para elevar sus ventas, pero saltarse las reglas del juego de los derechos de autor podría costarles una tarjeta roja directa de la que muchos negocios no lograrán recuperarse.

