Los partidos GRATIS que transmitirá TV Azteca en la semana del 8 al 14 de junio de la Copa Mundial de la 2026™

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ levanta su telón esta semana y la pantalla de TV Azteca se declara lista para llevar la fiesta mundialista directo a los hogares mexicanos. A través de Azteca 7, el canal del Mundial, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes. La afición podrá disfrutar de cuatro encuentros de alto calibre completamente EN VIVO y GRATIS y en vivo del 11 al 14 de junio.

Raúl Jiménez, Santiago Giménez y la ‘Hormiga’ González: el poder ofensivo de México rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ | TV Azteca Deportes

La cartelera inaugural no tiene desperdicio, con el debut de la Selección Mexicana.

¿Cuáles son los partidos que transmitirá TV Azteca del 8 al 14 de junio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

El banquete futbolístico de la fase de grupos arranca fuerte con los siguientes compromisos y horarios (tiempo del centro de México):

México vs. Sudáfrica

Fecha y hora: Jueves 11 de junio, 13:00 hrs. Detalle: El partido inaugural desde el Estadio Ciudad de México, donde el conjunto azteca busca iniciar con el pie derecho ante su gente.

Estados Unidos vs. Paraguay

Fecha y hora: Viernes 12 de junio, 19:00 hrs. Detalle: Un vibrante choque continental entre el conjunto de Pochettino y la garra guaraní.

Brasil vs. Marruecos

Fecha y hora: Sábado 13 de junio, 16:00 hrs. Detalle: El "Joga Bonito" de la verdeamarela se mide ante la siempre peligrosa y dinámica escuadra africana.

Países Bajos vs. Japón

Fecha y hora: Domingo 14 de junio, 14:00 hrs. Detalle: Duelo de alta escuela táctica y velocidad para cerrar con broche de oro el primer fin de semana.



¿Quién narrará y analizará los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Para estar a la altura del evento más importante del planeta, TV Azteca desplegará a su alineación de lujo. La picardía, el análisis y la emoción correrán a cargo de las voces favoritas de México.

Narradores y Analistas: Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague, Carlos "El Warrior" Guerrero, Antonio Rosique y David Medrano pondrán el sello único de la casa con su característico estilo irreverente y profesional.

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Por si fuera poco, la cobertura se internacionaliza con una mesa de análisis de auténtica élite europea y sudamericana. Las transmisiones contarán con el aporte filosófico y táctico del campeón del mundo Jorge Valdano, junto a la experiencia de dos leyendas del balompié español: Iker Casillas y Fernando Morientes.

Prepara la botana y sintoniza la señal abierta; la máxima fiesta del futbol se vive y se disfruta por la señal de TV Azteca.

