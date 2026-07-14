La HORA EXACTA para ver Francia vs España, partido de semifinales del Mundial 2026™

Este martes 14 de julio se juega una semifinal histórica entre dos colosos de Europa: Francia y España. Con un boleto directo a la Gran Final del próximo domingo en Nueva York. Si no quieres perderte ni un solo segundo de este choque, aquí te dejamos la agenda de transmisión para territorio mexicano.

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¿Dónde ver el partido Francia vs España?

El silbatazo inicial está programado de forma oficial a las 13:00 horas (Tiempo del Centro de México). Sin embargo, para los verdaderos aficionados que disfrutan del análisis táctico y el ambiente previo, la cita arranca antes. TV Azteca iniciará su transmisión EN VIVO en punto de las 12:40 horas, llevando hasta tus pantallas todas las novedades antes de que ruede el balón. A través de nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes podrás vivir un previo más amplio del partidos comenzando desde 12:05 horas.

¿Cómo llegan Francia y España para este encuentro?

Los dirigidos por Didier Deschamps buscan emular su gloria de 2018 y llegan con un paso demoledor. Tras sumar paso perfecto en el Grupo I, Les Bleus avanzaron en la fase final con un muro impenetrable, dejando en el camino a Suecia (3-0), Paraguay (1-0) y recientemente a Marruecos por 2-0 en cuartos de final, a pesar de un penal errado por Kylian Mbappé en el arranque. Hoy, Deschamps hará historia al batir el récord de más partidos dirigidos en Mundiales (26), con la mente fija en meterse al exclusivo club de selecciones que logran llegar a tres finales consecutivas y así vengar la derrota en penaltis sufrida ante Argentina en Qatar.

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En el banquillo de enfrente, la actual campeona de Europa quiere reclamar el trono. Tras un inesperado debut sin goles ante Cabo Verde en el Grupo H, la España de Luis de la Fuente ha ido de menos a más. Rompiendo una maldición que los perseguía en fases de eliminación directa desde Sudáfrica 2010, la 'Furia Roja' eliminó con autoridad a Austria (3-0) y a Portugal (1-0). Posteriormente, aunque encajaron su primer gol del certamen, despacharon a Bélgica (2-1) gracias al heroísmo goleador de Mikel Merino.

España llega con un invicto de 36 partidos en tiempo reglamentario desde marzo de 2024 (26V, 10E). Si mantienen esa racha esta tarde, igualarán el récord histórico de 37 encuentros invictos establecido por Italia en 2021.

