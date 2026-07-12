Selección de África levanta la mano para ser sede de la Copa del Mundo: “Queremos presentar la candidatura”

En las últimas horas, Hamada El-Sherbini, integrante de la junta directiva de la Federación Egipcia entregó un importante anuncio que está relacionado con algunas gestiones que su entidad realizará con el fin de acoger la organización de la Copa del Mundo y la Copa Africana de Naciones, un torneo que se realizará en el 2028. ¿Qué dijo?

En declaraciones suministradas para la radio Mega FM, El-Sherbini contó que su país deberá mejorar con respecto a temas de infraestructura, ya que su idea es la de albergar competencias masivas en el futuro inmediato.

Los motivos se vinculan con su gran trabajo en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, torneo en donde alcanzaron los Octavos de Final en una instancia que concluyó con su eliminación luego de un atrapante 3 a 2 en el pizarrón.

En esta línea, el directivo también tuvo tiempo para agradecer el homenaje realizado por la histórica participación del seleccionado egipcio, que pudo superar las proyecciones realizadas en el antesala de este evento deportivo.

“Este gesto ha conmovido a toda la delegación y nos impulsa a lograr aún más”, comenzó. “Queremos terminar el dossier de los estadios y luego presentar nuestra candidatura para el Mundial y la Copa Africana de Naciones. Ya hemos organizado la Copa Africana varias veces, así que el siguiente paso es optar a la edición de 2028”, puntualizó.

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Luego del apasionante encuentro entre los argentinos y los africanos, el presidente de la FIFA se tomó un tiempo para dedicarle un posteo al cuadro dirigido por Hossam Hassan. “Esta Copa Mundial de la FIFA siempre tendrá un lugar especial en la historia del fútbol egipcio! Una primera participación en la fase eliminatoria y una primera victoria en la Copa Mundial de la FIFA más allá de la fase de grupos. Fue una trayectoria que inspiró a los aficionados en Egipto y en todo el mundo”, apuntó.

“Los recuerdos de este verano perdurarán en la memoria de los aficionados egipcios durante mucho tiempo”, sentenció el directivo.