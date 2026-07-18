Lamine Yamal sigue sorprendido por el Mundial de Messi: “Nadie esperaba este nivel”

Lamine Yamal, es sin lugar a dudas uno de los mejores jugadores que tiene la actualidad y en la reciente Copa Mundial de la FIFA 2026™ pudo alcanzar la clasificación para disputar la gran Final que se realizará este domingo 19 de julio en la ciudad de Nueva York.

En conferencia de prensa, previo a este importante cruce, el deportista habló sobre uno de sus rivales. El juvenil se tomó el tiempo para responder preguntas vinculadas sobre Messi y ante las preguntas de los periodistas adelantó que quiere quedarse con la camiseta del 10 argentino al terminar este partido.

"Todos saben quién es Messi, pero nadie se imaginaba el nivel tan alto que está dando. Me alegro mucho por él", remarcó una de las promesas que actualmente militan en el FC Barcelona.

¿Cuáles son las probables alineaciones para el partido entre España y Argentina por la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

España: Unai Simón, Pedro Porro, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Pedri, Fabián Ruiz, Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena y Mikel Oyarzábal.

Argentina: Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolas Tagliafico, Lisandro Paredes,Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Giuliano Simeone, Lionel Messi y Julián Álvarez.

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¿Quiénes serán los árbitros que estarán dirigiendo las acciones de la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Hace pocas horas, la organización del certamen dio a conocer de manera oficial la terna oficial que estará al frente de este importante enfrentamiento.

La FIFA confirmó que Slavko Vincic será el silbato principal del duelo. Se debe mencionar que el esloveno estará acompañado por Tomaz Klangnik y Andraz Kovacic como asistentes.

Adham Makhadmeh será el cuarto árbitro y también tendrá el respaldo de Mahammad Alkalaf, referee que actuará como reserva. En el VAR estarán Bastian Dankert, Nicolás Gallo y Khamis Al Marri.

Es importante mencionar que el europeo dirige de manera internacional desde el 2010 y en los últimos años alcanzó un prestigió en su continente debido a su trabajo realizado en los compromisos designados.

Luego de conocer su designación para el último partido del certamen agregó: “Primero fue una sorpresa. Luego, alegría. Estaba temblando, así que es un honor increíble arbitrar la final del Mundial. Es un sueño para un árbitro joven cuando empieza. Estoy muy orgulloso, muy orgulloso de mí mismo y de mi equipo”, puntualizó.