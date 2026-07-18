Francia vs Inglaterra: qué dicen las apuestas y las simulaciones sobre el juego por el tercer puesto del Mundial 2026

La definición del podio en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entra en su etapa de resolución con la disputa del partido por el tercer puesto entre los seleccionados de Francia e Inglaterra durante la jornada de hoy. Ambos países cerrarán hoy su participación en la justa mundialista y vienen de perder en semifinales ante los ya finalistas, España y Argentina. Las principales casas de juego internacional y las plataformas de simulaciones deportivas ya tienen a su favorito entre el conjunto francés y el combinado británico.

Selección de Francia|X: @fifaworldcup_es

Las predicciones matemáticas otorgan una ligera ventaja al combinado de Francia en los modelos de simulación estadística. Los sistemas de inteligencia artificial proyectan que la escuadra dirigida por Didier Deschamps posee un sesgo favorable del cincuenta y dos por ciento de probabilidad de victoria en el tiempo reglamentario de noventa minutos de juego.

Esta tendencia se fundamenta en la solidez de la estructura defensiva gala y en la capacidad de desequilibrio individual de sus delanteros. Por su parte, el seleccionado de Inglaterra arrastra un desgaste físico mayor en sus mediocampistas titulares tras la alta exigencia física experimentada en el duelo previo frente a Argentina y eso podría jugarle en contra.

TE PUEDE INTERESAR:



Esto dicen las casas de apuestas sobre el duelo entre Francia e Inglaterra por la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Las cuotas de las apuestas tradicionales pagan un dividendo de 2.45 por el triunfo francés frente a una tasa de 2.85 para la victoria de los Tres Leones en el tablero general. El empate antes de la prórroga se sitúa como la opción menos probable según los analistas de riesgo de los portales de entretenimiento en línea.

Con todos estos condimentos, el duelo entre Francia e Inglaterra por el tercer y cuarto puesto, tiene los atractivos necesarios para ser uno de los grandes partidos que nos deje esta edición de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en la antesala de lo que será la gran final entre España y Argentina en Nueva York.