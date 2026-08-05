OFICIAL: Hora EXACTA para ver LAFC vs Chivas, partido de la Leagues Cup 2026

Los Angeles FC y las Chivas del Guadalajara cierran la actividad de este miércoles 5 de agosto en la Leagues Cup 2026. El BMO Stadium de California albergará un duelo estelar correspondiente a la jornada inaugural, enfrentando a dos de las franquicias con mayor arraigo y convocatoria.

Horario oficial del partido LAFC vs Chivas

Hora (México - CDMX): 20:30 hrs

20:30 hrs Hora local (Los Ángeles - PT): 19:30 hrs

19:30 hrs Estados Unidos (ET / Miami): 22:30 hrs

22:30 hrs Sede: BMO Stadium, Los Ángeles, California

¿Cómo llegan Los Angeles FC vs Chivas de Guadalajara?

El duelo entre LAFC y las Chivas se perfila como el platillo principal de la jornada. Aunque el estadio sea la casa del cuadro angelino, se espera una masiva presencia de aficionados mexicanos que transformarán la tribuna en una auténtica sucursal del Estadio Akron.

El Los Angeles FC se presenta en un gran momento futbolístico tras colocarse en los primeros puestos de la Conferencia Oeste de la MLS. Su ataque estará encabezado por Denis Bouanga, máximo goleador histórico del certamen binacional, quien buscará explotar el espacio y la velocidad en contragolpe para vulnerar la zaga visitante. Sin embargo, la escuadra local enfrentará el reto de gestionar el desgaste físico al competir en dos torneos simultáneos.

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Por su parte, Guadalajara llegan con la firme intención de golpear primero en la fase de grupos y dar un golpe de autoridad internacional. Comandadas por el talento de Roberto 'Piojo' Alvarado en la creación ofensiva, las Chivas buscarán adueñarse de la pelota y presionar alto para tapar los circuitos de juego de los locales.

Con la calidad de ambos planteles y el ambiente festivo en las gradas de California, el choque promete intensidad máxima de principio a fin.

