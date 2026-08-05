CONFIRMADO: Hora EXACTA para ver el Nashville vs León, juego de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026

Nashville SC y Club León se miden fuerzas este miércoles 5 de agosto en la primera jornada de la Leagues Cup 2026. El conjunto de las barras y las estrellas recibe a La Fiera en el GEODIS Park de Tennessee en un choque directo que promete intensidad, choque táctico y choque de estilos futbolísticos.

Horarios del encuentro Nashville SC vs León

Hora (México - Tiempo del Centro): 18:30 hrs

Hora local (Nashville - CT): 19:30 hrs

Sede: GEODIS Park, Nashville, Tennessee

¿Cómo llegan Nashville SC y León al partido de la Leagues Cup?

El inicio de la Leagues Cup exige máxima concentración desde el silbatazo inicial, y este enfrentamiento cruza a dos clubes golpeados por la exigencia pero con cuentas pendientes en el plano internacional.

Por un lado, el Nashville SC llega con el cartel de ser uno de los proyectos más sólidos de la MLS cuando juega en su estadio. Con el recuerdo latente de su gran actuación en la edición 2023, los dirigidos por el cuadro local apelarán a su fortaleza física, la contundencia de Sam Surridge en la delantera y el orden defensivo en el medio campo. Sabiendo que cerrar filas en casa ante un equipo mexicano es fundamental para sumar sus primeros tres puntos, saldrán a asfixiar la salida rival.

Por parte del León, el técnico Javier Gandolfi afronta este certamen con la misión de recuperar la memoria ganadora de La Fiera. Los verdiblancos apostarán por la posesión del balón, el dinamismo en tres cuartos de cancha y transiciones rápidas comandadas por jugadores con desequilibrio. El gran reto para el cuadro esmeralda será sostener el ritmo físico de un rival de la MLS y mostrar solidez en la línea del fondo para neutralizar el juego aéreo local.

TE PUEDE INTERESAR:



Con dos filosofías tan marcadas, la verticalidad y orden físico de Nashville contra la circulación propositiva de León, el duelo en el GEODIS Park se perfila como un enfrentamiento clave en las aspiraciones de ambos para clasificar a las rondas eliminatorias.

