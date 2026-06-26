La HORA EXACTA para ver Noruega vs Francia, juego del Grupo I del Mundial 2026™

Todo está listo para uno de los encuentros más esperados de la tercera jornada en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Noruega y Francia protagonizarán un duelo de titanes que definirá al líder absoluto del Grupo I, poniendo frente a frente a dos de las máximas figuras del futbol global: Erling Haaland y Kylian Mbappé.

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Esta batalla se desarrollará en la cancha del Boston Stadium, toma nota la hora exacta del partido:

Horario confirmado para Noruega vs Francia

El silbatazo inicial de este importante compromiso está programado para hoy, viernes 26 de junio, en los siguientes horarios dependiendo de tu ubicación geográfica:

México (Centro - CDMX, Monterrey, Guadalajara): 13:00 horas

13:00 horas México (Pacífico): 12:00 horas

12:00 horas Estados Unidos (Este - Boston, Nueva York): 14:00 horas (3:00 PM hora local)

14:00 horas (3:00 PM hora local) Estados Unidos (Pacífico): 11:00 horas

¿Cómo llegan para este duelo Noruega y Francia?

Francia ha dejado claro su potencial en este Mundial 2026™ durante las dos primeras jornadas, sumando seis goles en victorias convincentes ante Senegal e Irak. El campeón de Rusia 2018 se ha consolidado como uno de los favoritos, y cerrar una fase de grupos impecable con un triunfo aquí podría ser un gran augurio, ya que la última vez que ganó sus tres partidos de grupo acabó levantando el trofeo en 1998. Cinco victorias consecutivas en Mundiales ante rivales europeos refuerzan esa sensación, al igual que 11 triunfos en sus últimos 13 partidos (1 empate, 1 derrota), nueve de ellos por una diferencia de al menos dos goles.

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Por su parte, Noruega ya ha hecho historia en este evento mundialista, ya que es la primera vez que logra más de una victoria en una fase final tras imponerse a Irak y Senegal en sus dos primeros partidos. Aunque los triunfos por 4-1 y 3-2 parecen contundentes sobre el papel, el equipo va por detrás de los franceses en la cima del Grupo I por diferencia de goles, así que necesita ganar aquí si quiere terminar primero.

Nunca ha logrado vencer a otro rival europeo en una fase final de la fiesta mundialista (2 empates, 3 derrotas), lo que no invita al optimismo, pero una racha fenomenal de 14 victorias en sus últimos 18 partidos (3 empates, 1 derrota) sugiere que tiene opciones de romper esa mala estadística histórica.

