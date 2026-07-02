HORA EXACTA para ver el Portugal vs Croacia, juego de los 16avos de final del Mundial 2026™

Los dieciseisavos de final del Mundial 2026™ nos regalan un enfrentamiento de pronóstico reservado y con tintes de nostalgia pura: Cristiano Ronaldo contra Luka Modrić se ven las caras en una eliminatoria de matar o morir este jueves 2 de julio de 2026. Aquí en Azteca Deportes te traemos la HORA EXACTA y todos los detalles tácticos para que no te pierdas ni un solo segundo de esta batalla titánica.

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¿A qué hora se jugará el partido Portugal vs Croacia?

El silbatazo inicial de este partidazo europeo se escuchará en punto de las 17:00 horas (Tiempo del Centro de México) desde la cancha del Estadio de Toronto, en Canadá. No hay mañana para nadie: el vencedor avanzará a los octavos de final, mientras que el perdedor empacará las maletas.

¿Cómo llegan a este partido Portugal vs Croacia?

La escuadra comandada por Roberto Martínez selló su pasaporte a los dieciseisavos con ciertas turbulencias. A pesar de mantenerse invicta (1V, 2E), no logró doblegar ni a la República Democrática del Congo ni a Colombia, un rendimiento irregular que los relegó a avanzar como segundos del Grupo K.

Aun así, la historia les sonríe: el conjunto luso tiene la oportunidad de encadenar cuatro partidos mundialistas sin derrota por apenas tercera ocasión en su historia. Las dos veces previas que lo lograron (en Inglaterra 1966 y Alemania 2006), alcanzaron las semifinales del torneo. La confianza interna es alta, respaldada por una increíble racha en la que los hombres de Martínez solo han perdido dos de sus últimos 23 encuentros competitivos tras el cierre de la Eurocopa 2024 (15V, 6E).

La selección balcánica sabe perfectamente cómo reponerse de la adversidad. El equipo dirigido por Zlatko Dalić comenzó su aventura con un tropiezo doloroso de 2-4 ante Inglaterra. Sin embargo, apelaron a su ADN combativo para firmar victorias cruciales ante Panamá (1-0) y Ghana (2-1), amarrando su cuarta clasificación a la fase de eliminación directa en Copas Mundial de la FIFA™.

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Aunque se habla de una plantilla en proceso de envejecimiento, el núcleo duro croata (Que presume el subcampeonato en 2018 y el tercer lugar en Qatar 2022) maneja los tiempos de estos escenarios como nadie. Los croatas buscarán hilar tres victorias consecutivas en grandes torneos por primera vez desde Rusia 2018.

