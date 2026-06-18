La HORA EXACTA para ver el Sudáfrica vs Chequia, partido de los rivales de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La actividad de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ no se detiene y la Selección Mexicana tiene la mirada fija en lo que ocurra este jueves 18 de junio en territorio estadounidense. Los dos rivales directos del conjunto azteca en el Grupo A, Chequia y Sudáfrica, se juegan la vida en un duelo definitivo, y la afición mexicana no quiere perderse ni un solo detalle de la estrategia de sus próximos contrincantes.

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Para seguir las acciones en vivo, aquí te presentamos la agenda con la hora exacta de la transmisión, configurada minuciosamente según las distintas regiones del territorio mexicano para que no te pierdas el silbatazo inicial.

El encuentro se disputará en el imponente Atlanta Stadium, en Georgia, Estados Unidos, a las 12:00 horas locales. Sin embargo, debido a la diferencia de husos horarios, las transmisiones en la República Mexicana quedarán de la siguiente manera:

Zona Centro (10:00 AM): Incluye a la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla y el resto de los estados bajo el horario central.

Incluye a la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla y el resto de los estados bajo el horario central. Zona Pacífico (09:00 AM): Aplica para los estados de Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Nayarit.

Aplica para los estados de Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Nayarit. Zona Noroeste (08:00 AM): Exclusivo para el estado de Baja California.

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¿Dónde ver la batalla Chequia vs Sudáfrica del Grupo A?

El partido no se transmitirá en TV abierta, pero lo podrás seguir el encuentro a través de nuestro sitio

Tanto los checos como los Bafana Bafana llegan heridos de muerte tras caer en la jornada inaugural. Chequia no pudo sostener su ventaja inicial y terminó cediendo un doloroso 2-1 ante Corea del Sur. Por su parte, Sudáfrica viene de ser completamente superada por México con un 2-0 y, para colmo de males, arrastra las sensibles suspensiones de Sphephelo Sithole y Themba Zwane tras ver la tarjeta roja en el debut.

