HORARIO del Noruega vs Senegal para HOY lunes 22 de junio en el Mundial 2026

La Selección de Noruega, liderada por la potencia goleadora de Erling Haaland, afronta su segundo compromiso dentro del Grupo I de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, midiéndose ante unos necesitados 'Leones de Teranga' de Senegal este lunes 22 de junio en el imponente Estadio Nueva York/Nueva Jersey. Con los nórdicos buscando sellar su boleto a la siguiente fase tras un debut brillante y los africanos urgidos de unidades tras su tropiezo inicial, el duelo promete emociones de alta intensidad.

La expectativa es total para presenciar este choque. Si deseas seguir las acciones del astro noruego y compañía en directo, la hora exacta del silbatazo inicial en el centro de México es a las 18:00 horas.

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Horarios del encuentro entre Noruega vs Senegal

Para que no te pierdas ningún detalle de este enfrentamiento clave, compartimos el desglose de horarios ajustados por región:



México (Centro): 18:00 horas.

Estados Unidos (Este): 20:00 horas.

¿Cómo llegan las selecciones?

Noruega arriba a este encuentro con el ánimo a tope tras una sólida exhibición inaugural donde superaron 4-1 a Irak. El gran protagonista fue Erling Haaland, quien firmó un doblete que confirma el temible poder ofensivo del equipo dirigido por Ståle Solbakken. Una victoria esta noche los dejaría con pie y medio en los dieciseisavos de final.

Por su parte, el seleccionado de Senegal llega con la obligación de rescatar un resultado positivo tras su derrota por 3-1 frente a Francia en la primera jornada. Bajo la guía de su experimentado capitán Kalidou Koulibaly, el combinado africano buscará imponer su físico y velocidad para frenar el ímpetu noruego y mantenerse con vida en la lucha por clasificar en el Grupo I.

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