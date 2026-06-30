¿Qué pasa si empata México? El método de desempate que da la FIFA para el juego de la Selección Mexicana vs Ecuador

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha entrado en la etapa de dieciseisavos de final. Hasta este momento, selecciones como Canadá, tras vencer a Sudáfrica, Brasil, que superó a Japón, y Paraguay y Marruecos, quienes eliminaron en tanda de penales a Alemania y Países Bajos respectivamente, ya han avanzado a la siguiente ronda. Ante el próximo encuentro entre México y Ecuador, es importante definir los criterios de desempate en caso de que el partido termine con el marcador igualado al finalizar los 90 minutos reglamentarios.

¿En qué situación se irían a tiempo extra?

Según el reglamento de la FIFA para la fase de eliminación directa, si persiste el empate, el encuentro deberá extenderse a dos tiempos suplementarios. Estos consistirán en dos periodos de 15 minutos cada uno, para un total de 30 minutos adicionales de juego. Durante esta fase, ambos equipos podrán realizar un cambio extra, por lo que al final podrían llegar a hacerse hasta 6 cambios de jugadores dentro del terreno de juego.

¿Qué sucede si el empate continúa tras la los tiempos extra?

Si al concluir los dos tiempos extras el marcador continúa igualado, el ganador del partido se determinará mediante una tanda de penales. En esta instancia, cada equipo ejecutará una serie inicial de cinco disparos alternos. Si tras esta ronda la igualdad persiste, la definición continuará mediante el formato de "muerte súbita", en el cual se realizarán tiros por turnos hasta que uno de los equipos tome ventaja sobre el otro. El resultado de esta tanda definirá qué selección obtiene su pase a los octavos de final.

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