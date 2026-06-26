Este es el HORARIO EXACTO para ver el Uruguay vs España del Grupo H del Mundial 2026™

El Estadio Guadalajara se convertirá en el epicentro del drama futbolístico internacional. Las selecciones de Uruguay y España se juegan el todo por el todo en la tercera jornada del Grupo H, en un enfrentamiento de gigantes que nadie se puede perder.

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Horario confirmado Uruguay vs España

El silbatazo inicial de este partidazo está programado para hoy en los siguientes horarios:

México (Tiempo del Centro - CDMX, Guadalajara, Monterrey): 18:00 horas

18:00 horas Estados Unidos (Este - Nueva York, Miami): 20:00 horas

20:00 horas Argentina y Uruguay: 21:00 horas

21:00 horas España: 02:00 horas (Madrugada del sábado 27 de junio)

¿Cómo llegan España y uruguayos para este partido?

Tras empatar sus dos primeros partidos de grupo ante Arabia Saudita (1-1) y Cabo Verde (2-2), Uruguay está en riesgo de sufrir eliminaciones consecutivas en la fase de grupos, algo que nunca le ha ocurrido. El bicampeón del Mundo aún depende de sí mismo y podría incluso liderar el grupo si gana, siempre que mantenga una mejor diferencia de goles que Cabo Verde, que se enfrenta a Arabia Saudita.

Sin embargo, parece complicado para la Celeste, que no ha ganado en sus últimos seis partidos internacionales (5 empates, 1 derrota), y solo ha logrado una victoria en sus últimos de nueve partidos mundialistas disputados en suelo mexicano (3 empates, 5 derrotas), por lo que los pronósticos no están a su favor.

Por su parte, España respondió con contundencia a su sorprendente empate sin goles ante Cabo Verde en la primera jornada, goleando 4-0 a Arabia Saudita. Con ese triunfo, la Roja sumó su tercer partido consecutivo en el Mundial™ sin recibir goles y está cerca de completar una fase de grupos sin recibir tantos por primera vez.

La defensa es la base de su éxito actual, ya que la vigente campeona de Europa y ganadora del Mundial 2010 ha mantenido la portería a cero en de nueve de sus últimos 12 partidos. Esta solidez defensiva podría volver a darle al equipo de Luis de la Fuente la plataforma ideal para buscar la victoria que necesita para asegurar el primer puesto del Grupo H, aunque un empate probablemente será suficiente salvo un resultado milagroso de Cabo Verde.

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