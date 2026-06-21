El HORARIO para ver Nueva Zelanda vs Egipto, juego del Grupo G del Mundial 2026™

El Estadio de Vancouver se convierte en el epicentro de un duelo de alta tensión este domingo 21 de junio. En el marco de la segunda jornada del Grupo G de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Nueva Zelanda y Egipto miden fuerzas en un choque donde el margen de error ha desaparecido por completo tras el cuádruple empate general registrado en el sector durante la primera fecha.

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Para que los aficionados no pierdan detalle de este crucial cara a cara, estos son los horarios confirmados para seguir la transmisión en vivo:

Horarios oficiales para sintonizar el partido

México (Centro): 19:00 horas (7:00 PM)

19:00 horas (7:00 PM) Estados Unidos (Pacífico): 18:00 horas

18:00 horas Estados Unidos (Este): 21:00 horas

21:00 horas Egipto (El Cairo): 04:00 horas (del lunes 22 de junio)

¿Cómo llegan Nueva Zelanda y Egipto para este partido?

El estratega de los All Whites, Darren Bazeley, confesó haberse marchado con un sabor agridulce luego de que su escuadra dejara escapar la ventaja en dos ocasiones para terminar empatando 2-2 frente a Irán. Con esto, los neozelandeses encadenan cuatro empates consecutivos en citas mundialistas en lo que va del siglo.

El panorama es desafiante: un nuevo empate frente a los faraones los haría igualar la marca histórica de Bélgica, que registró cinco igualadas en fila en la edición de 2002. Si pretenden avanzar por primera vez en su historia a la siguiente ronda, Nueva Zelanda está obligada a romper esta inercia, sabiendo que su último sinodal del grupo será el gigante del sector, Bélgica. No obstante, las estadísticas pesan, ya que registran una sola victoria en sus últimos 12 encuentros oficiales.

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Del otro lado de la moneda, los dirigidos por el cuadro africano también lamentaron su falta de manejo de partido en el debut. La escuadra egipcia dejó ir una valiosa ventaja de 1-0 ante la favorita Bélgica para rescatar un 1-1 definitivo.

Debido a que todos los integrantes del Grupo G marchan igualados con un punto, una victoria para los Faraones representaría prácticamente amarrar su boleto a los dieciseisavos de final, un hito de fase final que Egipto jamás ha logrado en sus participaciones previas (3 empates, 5 derrotas). El riesgo es latente; de no sumar de a tres, se mantendrían al acecho del récord negativo de Honduras como el país con más duelos mundialistas disputados sin conocer la victoria (nueve).

