Mexicanos se reunieron en Estados Unidos y llenaron un estadio completo para ver jugar a la Selección

La Selección Mexicana no jugó sola en su debut dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Mientras el equipo de Javier Aguirre enfrentaba a Sudáfrica en la Ciudad de México, miles de aficionados se reunieron en Estados Unidos para seguir el partido desde uno de los estadios más emblemáticos de Los Ángeles.

La escena se volvió viral en redes sociales. En las imágenes se observa una multitud vestida de verde, banderas mexicanas, cánticos y un ambiente muy similar al de un partido oficial del combinado azteca. El evento fue real y formó parte del FIFA Fan Festival™ Los Angeles, realizado en el Los Angeles Memorial Coliseum.

Mexicanos llenaron el Memorial Coliseum para ver a la Selección Mexicana

El video que circuló en redes corresponde al Fan Festival oficial de FIFA en Los Ángeles. La sede fue el Los Angeles Memorial Coliseum, ubicado en Exposition Park, donde se transmitió en vivo el partido entre México y Sudáfrica.

Afición mexicana resalta en Estados Unidos|Crédito: @miseleccionmx / X

De acuerdo con la información oficial de FIFA, el festival se programó del 11 al 14 de junio como parte de las actividades de apertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El evento incluyó transmisiones de partidos, música, gastronomía, actividades culturales y experiencias interactivas para los aficionados.

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La presencia mexicana fue una de las imágenes más fuertes del día. Aunque en redes se habló de 40 mil mexicanos, esa cifra debe manejarse como una estimación y no como asistencia oficial confirmada. Reportes previos al evento apuntaban a una convocatoria cercana a ese número en Los Angeles para el debut de México.

40 Mil mexicanos celebrando en el Memorial Coliseum, de Los Angeles.



Mexicanos donde sea. pic.twitter.com/8e71HWur7v — ESTADIOSdeMÉXICO (@MXESTADIOS) June 12, 2026

El Fan Festival de Los Ángeles tuvo boletos accesibles para los aficionados

El acceso al FIFA Fan Festival™ Los Angeles fue mediante boleto. La organización local informó que la entrada general tenía un costo de 10 dólares, mientras que los niños de 12 años o menos podían ingresar gratis acompañados por un adulto con boleto. También hubo zonas con asientos reservados y palcos con otro precio.

El objetivo fue convertir al Coliseum en un punto de reunión para los aficionados que no estaban dentro del estadio de México, pero querían vivir el debut mundialista en un ambiente masivo.

La respuesta de la afición mexicana fue inmediata. Los cánticos, las playeras verdes y las banderas hicieron que el recinto pareciera una extensión del Estadio Ciudad de México.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La mejor televisora del país transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluyendo los tres juegos del combinado nacional en Fase de Grupos, duelos de alto impacto como Brasil vs Marruecos, Argentina vs Argelia, Uruguay vs España y Colombia vs Portugal, además de partidos de dieciseisavos, octavos, cuartos, las dos semifinales y la gran final del torneo.