No es solo Borussia Dortmund: El OTRO gigante europeo que amenaza con sacar a Hormiga González de Chivas

Armando ‘Hormiga’ González es el delantero del momento en la Liga BBVA MX, ya que con solo 22 años, consiguió ser el campeón de goleo del torneo pasado y ahora lucha codo a codo con João Pedro, de Atlético San Luis, para obtener el bicampeonato. Su grandioso rendimiento en Chivas ha despertado el interés de varios clubes de Europa, entre ellos, el Borussia Dortmund. Sin embargo, en las últimas horas apareció otro gran nombre.

Si bien es cierto que el club alemán sigue de cerca la situación de Hormiga González, distintos reportes afirman que el FC Barcelona también lo tiene en carpeta. Los catalanes están en busca de un recambio en su delantera, donde Robert Lewandowski, de 37 años, podría dejar el club como agente libre a final de temporada. En este contexto, el goleador mexicano entra como opción, aunque hasta el momento no ha habido acercamientos formales por él.

El nivel de la Hormiga mantiene al mundo del futbol expectate y, según información que compartió el periodista Fernando Lara, cazatalentos del Borussia Dortmund estuvieron presentes este sábado 7 de marzo en el Estadio Jalisco presenciando el duelo del Guadalajara ante Atlas, precisamente, para analizar el rendimiento de González. Como si fuese poco, el delantero anotó uno de los goles del triunfo por 2-1 de las Chivas.

Hormiga González ya rechazó una oferta de Europa

A pesar de que su deseo es jugar en el Viejo Continente, Armando González ya rechazó una de las primeras ofertas que llegaron al Verde Valle durante el mercado invernal. Y es que el CSKA de Moscú ofertó 20 millones de dólares para llevarse al delantero mexicano hacia Rusia, pero este rechazó el ofrecimiento. Sus motivos son claros: seguir en Chivas, al menos, hasta la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Hormiga González cambiaría de equipo tras el Clausura 2026

Diversos reportes aseguran que Hormiga González se quedó en Chivas para mantener ritmo futbolístico de cara al próximo Mundial. Sin embargo, el futbolista está dispuesto a cambiar de equipo una vez finalizada la cita mundialista y el Clausura 2026. La Bundesliga y LaLiga son dos destinos posibles que podría tener y desde Guadalajara saben que ingresará una buena cantidad de dinero por su venta.

