Proponen que México y Portugal disputen nueva Finalissima

Las Selecciones de México y Portugal se enfrentarán este sábado 28 de marzo como parte de la preparación de ambas escuadras con miras a la Copa Mundial de la FIFA 2026, pero también con motivo de la reinauguración del Estadio Azteca; sin embargo, lejos de tratarse de un duelo amistoso, un título no oficial podría estar en juego.

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Proponen que México y Portugal disputen una nueva Finalissima

Luego de que se cancelara la disputa del título de la Finalissima 2026 entre el campeón de la Copa América, Argentina, y el monarca de la Eurocopa, España, por motivos de tensiones geopolíticas en Medio Oriente, usuarios en redes sociales han propuesto que este trofeo lo disputen México y Portugal.

Y es que tanto la Selección Mexicana como la Portuguesa llegaran al encuentro como vigentes campeones de la Liga de Naciones de sus respectivas confederaciones, lo que le da un toque extra al encuentro.

La Selección Mexicana conquistó el título de la Concacaf Nations League tras derrotar a Panamá en la Final por marcador de 2-1, un cetro que se les había negado en las anteriores ediciones del torneo.

Una Finalissima entre México y Portugal permitiría ver un duelo entre los ganadores de la Copa Oro y la UEFA Nations League|Reuters

Por su parte, Portugal logró su segundo título de la UEFA Nations Leagues de la mano de Cristiano Ronaldo tras vencer en la final a España en la tanda de penales.

Esta propuesta ha generado debate en las redes sociales entre los usuarios que han propuestos que en este partido haya un título en juego; sin embargo, en el papel solo será un compromiso amistoso ante los ojos de la FIFA y los registros oficiales, sin mayor trascendencia que la de reinaugurar el Estadio Azteca.

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