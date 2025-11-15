deportes
Nota

La promesa que tuvo que romper Hormiga González para ir a la Selección Mexicana

El delantero está viviendo su primer llamado al combinado azteca mayor, algo inesperado para él, pues ya había hecho planes para la Fecha FIFA de noviembre

@hormiga_glez
José Alejandro
Selección Azteca
Armando “Hormiga” González está viviendo la mejor etapa de su corta carrera, pues fue convocado por vez primera a la Selección Mexicana para encarar los partidos ante Uruguay y Paraguay que serán transmitidos por TV Azteca Deportes . Sin embargo, el delantero tuvo que romper una promesa que le hizo a su padre, a quien le ayudaría a la recolección de nuez durante los días de descanso por la Fecha FIFA de noviembre.

La familia de la “Hormiga”, por parte de su padre, tiene huertas de Nogal en Aguascalientes, ya que desde hace mucho tiempo se dedican a la producción de nuez, la cual se cosecha durante otoño, por lo que iba a acudir a ayudar el jugador de Chivas, quien declaró que él no es Messi ni Ronaldo .

Hormiga González Selección Mexicana
Selección Nacional de México
Armando le prometió a su padre ir en la Fecha FIFA a ayudarle a la recolección de nuez, la cual tuvo que romper tras el llamado de México

Le hablé a mi jefe y le dije: oye, creo ya no podré ir a Aguascalientes después del partido de Monterrey porque voy a ir a Selección”, mencionó el campeón de goleo en entrevista exclusiva para TV Azteca Deportes, quien agregó que su papá se mostró contento al recibir la noticia, la cual también compartió con su madre y hermana.

Los méritos de la Hormiga González para estar en la Selección Mexicana

González ha tenido un gran torneo, pues arrancó el Apertura 2025 siendo hasta la cuarta opción de Gabriel Milito, pero ello cambió durante los entrenamientos y los primeros minutos que vio en cancha. De ser banca, Armando terminó la fase regular siendo el delantero titular y campeón de goleo con 12 tantos, méritos que lo tienen en la convocatoria de la Selección Mexicana.

Hormiga” puede hacer su debut con el combinado azteca este sábado 15 de noviembre ante Uruguay, partido que se disputará a las 7 de la tarde en el Estadio TSM de Torreón, Coahuila. En caso de no ser así, tendrá una segunda oportunidad de mostrarse ante Paraguay el martes 18 del mismo mes.

Selección Mexicana
José Alejandro

