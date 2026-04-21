Hormiga González por fin reveló si realmente piensa irse de Chivas a Europa

Así como se habla de los equipos que pretenden a Armando González al finalizar el Clausura 2026 y la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Hormiga por fin reveló si realmente piensa irse de Chivas de Guadalajara al finalizar el semestre o qué depara su futuro ante el increíble rendimiento que ha demostrado en este torneo de la Liga BBVA MX.

Mientras que Chivas pelea con Toluca en la carrera por el millón de dólares (líder de la tabla anual 2025-26), la directiva ya sabe que puede haber cambios en la plantilla tras el gran semestre que ha tenido el equipo de Gabriel Milito. En ese marco, en diálogo con TV Azteca, la Hormiga González reveló que ir a una de las grandes ligas de Europa es uno de sus sueños.

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La Hormiga González le contó a TV Azteca la verdad sobre su pase de Chivas a Europa

En diálogo con Omar Villarreal de TV Azteca, la Hormiga González explicó: “Yo no sé nada la verdad, yo trato de enfocarme en mi día a día y en cómo haré las cosas. Se habla mucho, pero la realidad es que solo trato de enfocarme en lo mío, ya si se dan las cosas de ir a una gran liga que es uno de mis sueños y objetivos se dará, pero yo soy jugador de Chivas”.

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Cabe destacar que en los últimos tiempos ha trascendido que se estarían recibiendo ofertas (informales) por Armando González, de parte de equipos europeos como el CSKA de Moscú de Rusia y el Feyenoord de los Países Bajos, entre otros equipos. Según Transfermarkt, su precio actual es de 15 millones de euros, mientras Chivas lo tendría valuado en 20 mdd.

¿'La Hormiga' a Europa? 🛫🌍



Armando González rompe el silencio sobre la posibilidad de jugar en el futbol europeo...



🗣️ "Yo soy jugador de Chivas..." pic.twitter.com/YEFkD7P62T — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) April 21, 2026

Los números de la Hormiga González en Chivas de Guadalajara

De acuerdo a los datos de BeSoccer, sitio que se especializa en estadísticas de los jugadores, los números de la Hormiga González en Chivas de Guadalajara son los siguientes:

61 partidos jugados

36 encuentros como titular

29 goles marcados

4 asistencias aportadas

El mejor nivel del delantero de 23 años se ha dado en este Clausura 2026, pues disputó las 15 jornadas, en las que convirtió 12 goles y aportó una asistencia. Al margen de su buen nivel y de las supuestas ofertas de Europa, la Hormiga González se concentra en Chivas.

