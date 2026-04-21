Hormiga González está a punto de romper un récord de la historia de Chivas... solo una persona lo tenía

Armando ‘Hormiga’ González está teniendo una temporada magistral con Chivas y que pocos futbolistas mexicanos consiguieron replicar en un pasado. Su gran nivel lo ha puesto en discusión para ir a la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la Selección Mexicana y ahora podría quedar en los libros de historia del Guadalajara si consigue batir una marca que está a poca distancia del delantero de 22 años.

Entre el Apertura 2025 y Clausura 2026, la Hormiga González acumula 24 goles anotados y se encuentra a solo tres anotaciones de igualar los 27 tantos de Jaime “Pajarito” García, la mejor marca en la historia del cuadro rojiblanco. Solo restan dos jornadas para que la Fase Regular del torneo llegue a su fin, partidos donde el canterano de Chivas tendrá la oportunidad de igualar o incluso superar este histórico récord.

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Pero eso no es todo, ya que Armando González podría convertirse en el único bicampeón de goleo en la historia del Guadalajara. El futbolista ya cuenta con el título de campeón de goleo del Apertura 2025 tras haber marcado 12 goles. Ahora, la Hormiga podría volver a coronarse al acumular 12 anotaciones (misma marca que João Pedro) y ser el primer jugador de Chivas en lograrlo de forma consecutiva.

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Además, González podría convertirse en el primer bicampeón de goleo de la Liga BBVA MX tras Jared Borgetti, quien consiguió hacerse con el bicampeonato en la temporada 2001-02. Sin dudas, el nombre de la Hormiga ha comenzado a generar expectativas no solo a nivel nacional, sino que también internacional. Con solo 22 años, su nombre podría quedar marcado en la historia grande de Chivas y también del futbol mexicano.

Los partidos que le quedan a Chivas en el Clausura 2026

Necaxa vs. Chivas | 22 de abril | Jornada 16

Chivas vs. Tijuana | 25 de abril | Jornada 17

Los números de Armando González en la temporada