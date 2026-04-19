Se fue a Europa para asegurar su lugar en la Copa Mundial de la FIFA, pero aún es duda para Javier Aguirre

Una buena cantidad de jugadores mexicanos cambiaron de equipo en el mercado de fichajes de invierno. Obed Vargas fue uno de ellos, quien emigró a Europa por primera vez tras fichar por el Atlético Madrid. El mediocampista de 20 años salió de la MLS con el objetivo de asegurar su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la Selección Mexicana, pero de todos modos podría quedar fuera de la lista final.

El canterano del Seattle Sounders sumó su segundo partido consecutivo sin sumar minutos en el Colchonero y suma apenas seis partidos jugados desde su llegada en el mes de febrero. Vargas pasó de ser titular indiscutible en la MLS a ser una opción lejana de recambio en Atlético Madrid, situación que ha puesto en duda su participación en el Mundial 2026 con México.

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Obed Vargas no tiene asegurado su lugar en el Mundial 2026

De acuerdo a la información que compartió el periodista de TV Azteca, David Medrano, Obed Vargas es el único futbolista que está en duda y que se encuentra jugando en el Viejo Continente ahora mismo. Incluso, diversos reportes indican que Germán Berterame podría tomar su lugar con el objetivo de llevar una mayor cantidad de delanteros a la cita mundialista. Un panorama que el mexicano no se esperaba.

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De los mediocampistas mexicanos que se encuentran en Europa, Orbelín Pineda, Álvaro Fidalgo y Edson Álvarez tendrían su lugar asegurado en la Copa del Mundo con la Selección Mexicana. Mientras que, por el lado de Vargas, aún deberá impresionar al ‘Vasco’ Aguirre en las semanas que quedan. De lo contrario, no estará presente en México, Canadá y Estados Unidos.

Obed Vargas|Reuters

Cabe resaltar que Vargas es el único futbolista mexicano que sigue en pie en la UEFA Champions League, torneo que podría ser clave para su futura convocatoria a la Copa del Mundo. El Colchonero se clasificó a las semifinales del torneo tras eliminar al FC Barcelona en la ronda anterior y ahora jugará contra Arsenal de Inglaterra por un lugar en la final.

Los números de Obed Vargas en Atlético Madrid