Hormiga González podría salir pronto de la Liga BBVA MX porque estos 2 equipos lo quieren

Armando González se convirtió en uno de los delanteros mexicanos más letales del último tiempo. Fue campeón de goleo del Apertura 2025 con 12 goles convertidos y, en la actualidad, mantiene su nivel siendo la referencia de Chivas, equipo que se encuentra como líder del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Su gran nivel no ha pasado desapercibido y dos clubes de Europa ya se han fijado en su presente.

Reportes indican que ‘Hormiga’ González se encuentra en el radar del West Ham de Inglaterra, además de ser pretendido por el Celtic de Escocia. Resulta que ambos equipos ya se habrían acercado hacia la directiva del Guadalajara para conocer la situación del delantero de 22 años. Por este motivo, el canterano de Chivas podría abandonar la Liga BBVA MX en un futuro cercano.

West Ham y Celtic buscan a Hormiga González|Crédito: Azteca Deportes

Cabe destacar que el propio futbolista mexicano viene de rechazar una oferta gigante del CSKA de Moscú, equipo que estaba dispuesto a pagar 20 millones de dólares por su ficha. Sin embargo, González consideró que emigrar al futbol ruso en estos momentos podría no ser una buena idea, sobre todo con la Copa Mundial de la FIFA 2026 a la vuelta de la esquina.

Y es que la ‘Hormiga’ debería adaptarse a una nueva liga y un país totalmente distinto en muy poco tiempo. El jugador sabe que tiene el visto bueno de Javier Aguirre en Chivas, habiendo sido convocado a la Selección Mexicana en los últimos compromisos. En la actualidad, el futbolista de Chivas está peleando por ser uno de los delanteros que representará a México en el Mundial, por lo que no quiere arriesgarse cambiando de equipo.

Aún no hay nada concreto por Armando González

Si bien es cierto que varios clubes europeos han mostrado interés en su fichaje, la información indica que ninguna oferta formal ha llegado a las oficinas del Guadalajara por ‘Hormiga’ González. No obstante, tanto el jugador como su agente saben que podría dar el salto a Europa pronto y hay altas probabilidades de que abandone la Liga BBVA MX una vez finalizada la Copa del Mundo.

Lo concreto es que Armando tiene contrato vigente con Chivas hasta el año 2029, el cual fue renovado una vez finalizado el Apertura 2025 y tras consagrarse como campeón de goleo. Cualquier equipo que quiera sus servicios deberá pagar una buena cantidad de dinero.

