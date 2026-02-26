ÚLTIMA HORA: Armando Hormiga González anota su primer gol con la Selección Mexicana

Armando González consiguió su primer gol como futbolista de la Selección Mexicana de Futbol y puja fuerte por un lugar en la lista final de Javier Aguirre para la Copa Mundial de la FIFA 2026. El delantero surgido en las Chivas del Guadalajara y uno de los actuales campeones de goleo del futbol mexicano anotó en el duelo contra Islandia que se lleva a cabo en La Corregidora de Querétaro.

La famosa 'Hormiga' tuvo su premio frente al combinado europeo y pudo gritar su primer tanto defendiendo la camiseta del combinado mayor mexicano. Con este tanto, González pudo abrir su cuenta a nivel selección y le mete presión al 'Vasco' Aguirre y sobretodo a futbolistas como Raúl Alonso Jiménez y Santiago Gimenez en la carrera por ser el nueve titular en el esquema del estratega nacional a semanas de que sea el inicio de la justa internacional.

Lucha por estar en la convocatoria final

A pesar de que los nombres como Raúl Alonso Jiménez del Fulham inglés, Santiago Gimenez del AC Milan y Julián Quiñones del Al-Qadsiah destacan por su experiencia y sobretodo por el buen momento que viven dos de ellos, González tratará de pelear un puesto como un ofensivo más para Javier Aguirre.

Este partido contra Islandia será vital para sus aspiraciones, ya que al no ser Fecha FIFA ningún futbolista fuera de la Liga MX fue convocado y ello le abrió la puerta de ser titular en el esquema del 'Vasco'.