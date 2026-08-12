Qué estudiará Gilberto Mora en la universidad: esta es la carrera que eligió

Gilberto Mora la revienta tanto en la cancha como fuera de ella, pues lleva una vida disciplinada en el futbol y en la escuela, ya que recientemente se graduó de la preparatoria tras su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Pero ahora ya tiene nueva escuela, pues hasta la universidad ya hizo oficial el ingreso del futbolista y qué carrera estudiará.

El mediocampista estudiará en la Universidad Anáhuac Mérida, pero no de manera presencial, sino virtual, con el objetivo de combinar la escuela con el futbol, tal como lo ha hecho en los últimos años, que le valieron para ser felicitado por el colegio donde estudió. Pese a que se supo que el jugador de Xolos quería cursar arquitectura, se decantó por administración de empresas.

Pese a que se supo que el jugador de Xolos quería cursar arquitectura, se decantó por administración de empresas.|@anahuaconline

La bienvenida de la universidad de Gilberto Mora

Es un secreto a voces que el Apertura 2026 será el último torneo del seleccionado mexicano en la Liga BBVA MX, según su compañero Toño Rodríguez. Es por ello que Gil se decantó por estudiar en la modalidad virtual, por si en el mercado invernal es fichado por un club de Europa.

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"Nos llena de orgullo acompañarte en esta nueva etapa y verte construir un camino que demuestra que dejar huella también es prepararse para el futuro. ¡Te deseamos mucho éxito en este nuevo reto, Gilberto!", compartió la escuela en sus redes sociales.

¿Cuándo inicia clases Gilberto Mora?

El chico maravilla ya inició clases, pues según el portal web de la universidad, el ciclo escolar de manera virtual arrancó este lunes 10 de agosto. Lo mejor de todo es que en dicha modalidad los horarios son flexibles, por lo que Mora podrá tomar clases cuando mejor se le acomode el horario.