Hormiga González también va a la escuela y aquí es donde estudia el delantero de Chivas

La participación de Hormiga González en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ le permitió ganar notoriedad entre los aficionados mexicanos. Sin embargo, fuera de las canchas, el delantero de Chivas también mantiene otro compromiso importante en la escuela: sus estudios universitarios.

A diferencia de otros futbolistas que deciden enfocarse exclusivamente en su carrera deportiva, la Hormiga González optó por combinar el futbol profesional con la educación superior, una decisión que ha sido respaldada por su familia desde sus primeros pasos en el deporte.

|Crédito: Chivas de Guadalajara

¿Qué estudia la Hormiga González?

De acuerdo con información compartida por su entorno familiar y retomada por diversos medios, Armando González terminó sus estudios de preparatoria y actualmente cursa la Licenciatura en Deporte y Bienestar. Se trata de una carrera enfocada en la actividad física, la salud y el rendimiento deportivo, un campo que guarda relación directa con la profesión que desarrolla actualmente como futbolista profesional.

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La formación académica le permite al delantero adquirir herramientas que podrían serle útiles tanto durante su carrera como después de su retiro de las canchas. La institución elegida por el atacante mexicano es la Universidad Anáhuac, una de las universidades privadas más reconocidas del país.

Debido a las exigencias que implica jugar con Chivas y participar en concentraciones de la Selección Mexicana, la Hormiga González realiza sus estudios bajo la modalidad en línea, lo que le permite continuar con su preparación académica sin afectar sus entrenamientos y compromisos deportivos.

Gracias a este sistema, el delantero puede tomar clases desde cualquier lugar donde se encuentre concentrado o compitiendo. Con apenas 23 años, parte de una nueva generación de futbolistas que buscan desarrollarse en distintos ámbitos. Mientras continúa luchando por consolidarse como una pieza importante para Chivas y la Selección Mexicana, también avanza en su formación universitaria.

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