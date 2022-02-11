¿Conoces el hotel más terrorífico de Los Ángeles? | De paseo con Inés Sainz en LA

Inés Sainz nos llevó de paseo por uno de los lugares que más terroríficos y llenos de incógnita que se conocen en Los Ángeles, California.

Miles de historias envuelven a este recinto, desde asesinatos y desapariciones que no tiene explicación son los que han llevado al Hotel Cecil a estar en boca de todo el mundo. Actualmente es un lugar que es visitado por turitas de todo el globo terraqueo.

La plataforma Netflix cuenta con un un documental de nombre Escena del crimen: desaparición en el hotel Cecil” que causó mucha controversia y opiniones encontradas entre la audiencia. Éste también fue inspiración para la quinta temporada de American Horror Story producida por Ryan Murphy. Durante 2021 normas del país confirmaron que quedaría cerrado por reformas en curso.

¿Conoces alguna historia que haya nacido en este lugar?, ¿Cuál es la que más miedo ha causado en ti? Cuéntanos tu opinión en Redes Sociales y disfruta de más contenido previo al Super Bowl LVI.