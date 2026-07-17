¿Hoy hay juegos del Mundial 2026? Esto dice el calendario sobre el viernes 17 de julio

Tras un mes de intensas batallas, goles memorables y sorpresas mayúsculas en las canchas de México, Estados Unidos y Canadá, la Copa del Mundo de la FIFA 2026 está a punto de bajar el telón. Con los aficionados al borde de sus asientos por conocer al nuevo monarca global, muchos se preguntan qué depara la agenda para este viernes 17 de julio.

Inglaterra vs Argentina | RESUMEN y GOLES| Highlights | Copa Mundial de la FIFA 2026

La respuesta corta es que hoy no hay partidos programados en el Mundial 2026. El calendario oficial de la FIFA ha otorgado una merecida pausa técnica de 24 horas a las delegaciones restantes para afinar los últimos detalles tácticos, descansar las piernas y preparar el embalaje final de la competencia. El torneo se toma un respiro, pero la calma es solo la antesala de la tormenta futbolística que paralizará al planeta el fin de semana.

A la cita mundialista únicamente le restan dos partidos en el calendario para concluir formalmente sus actividades: el choque por el honor y la final definitiva.

Sábado 18 de julio: Francia vs. Inglaterra por el Tercer Lugar

Hora: 15:00 horas (Tiempo del Centro de México)

15:00 horas (Tiempo del Centro de México) Sede: Estadio de Miami

La actividad oficial se reanudará este sábado con el partido que nadie quiere jugar, pero que otorga el prestigio de subirse al podio del mundo. Dos potencias europeas que se quedaron a un paso de la gloria medirán fuerzas. Francia, que cayó ante el juego asociativo de España, chocará contra una Inglaterra herida que sufrió una dolorosa remontada de último minuto en las semifinales. A pesar del desgaste físico y anímico, se espera un duelo de alta categoría en Florida para definir la medalla de bronce internacional.

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Domingo 19 de julio: España vs. Argentina por la Gran Final

Hora: 13:00 horas (Tiempo del Centro de México)

13:00 horas (Tiempo del Centro de México) Sede: MetLife Stadium (Nueva York / Nueva Jersey)

MetLife Stadium (Nueva York / Nueva Jersey) Transmisión: Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes. (Inicio de transmisión 11:30 horas)

El plato fuerte y el desenlace de la máxima justa tendrá lugar el domingo. La espectacular España de Luis de la Fuente, campeona de la Eurocopa, se citará con la Argentina de Lionel Scaloni y Lionel Messi, monarca de la Copa América, en un choque inédito para definir al campeón del mundo. El Nueva York/Nueva Jersey Stadium se vestirá de gala para presenciar qué confederación se lleva el trofeo a casa.

