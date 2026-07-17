CONFIRMADO: final Argentina - España tendrá un árbitro que podría odiar a la albiceleste

La cuenta regresiva para la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya comenzó. Argentina y España definirán al nuevo campeón del mundo este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y, a pocas horas del partido, la FIFA confirmó oficialmente quiénes serán los encargados de impartir justicia. ¿Un árbitro tiene algo en contra de la albiceleste?

El organismo designó al esloveno Slavko Vinčić como árbitro principal del encuentro. Sin embargo, más allá de su nombramiento, un detalle dentro de la terna arbitral comenzó a llamar la atención entre los aficionados argentinos en las redes sociales.

El árbitro esloveno Slavko Vinčić será el encargado de dirigir la final de Estados Unidos🇺🇸, México🇲🇽 y Canadá🇨🇦 @FIFAWorldCup 2026 entre España @SEFutbol y Argentina @afa



Tendrá como asistentes a Tomaž Klančnik y Andraž Kovačič, con el jordano Adham Makhadmeh como cuarto. pic.twitter.com/1ABKSHWzeF — manuel (@manuel19621119) July 17, 2026

La curiosa conexión de uno de los árbitros con Argentina

Además de Vinčić y sus asistentes eslovenos Tomaž Klančnik y Andraž Kovačič, la FIFA informó que el cuarto árbitro será el jordano Adham Makhadmeh, mientras que el asistente de reserva será su compatriota Mohammad Alkalaf.

La presencia de los jueces jordanos generó comentarios entre algunos aficionados debido a que Jordania fue una de las selecciones que compartió competencia con Argentina durante este Mundial, lo que provocó una serie de bromas y teorías en redes sociales.

Aunque no existe ningún antecedente que sugiera favoritismo o animadversión hacia la Albiceleste, el dato se volvió viral rápidamente entre los seguidores del combinado de Lionel Scaloni, especialmente por el clima de expectativa que rodea a la final.

Más allá de la curiosidad relacionada con el cuarto árbitro, el principal foco está puesto en Slavko Vinčić, uno de los jueces más experimentados del futbol europeo.

El árbitro esloveno tiene un antecedente muy recordado con Argentina: fue el encargado de dirigir el histórico partido ante Arabia Saudita en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022, encuentro que terminó con derrota por 2-1 para la Albiceleste.

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Aquel partido quedó marcado porque, tras intervenciones del VAR, fueron anulados tres goles del conjunto dirigido por Lionel Scaloni. Otro dato que llamó la atención es que España nunca perdió un partido oficial bajo el arbitraje de Vinčić.

El juez estuvo presente en varios compromisos importantes de la Roja durante los últimos años, incluyendo encuentros de Eurocopa y UEFA Nations League, todos con resultados positivos para el conjunto español.

De todos modos, el historial arbitral suele quedar en segundo plano cuando comienza a rodar la pelota y tanto Argentina como España buscarán escribir una nueva página en la historia de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Con Lionel Messi disputando una nueva final mundialista y una generación española liderada por Lamine Yamal, el duelo promete ser uno de los más esperados de los últimos años. Y ahora ya se conocen también los nombres de quienes tendrán la responsabilidad de dirigirlo,