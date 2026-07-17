Es mentalista y ya predijo quién ganará la final Argentina - España del Mundial 2026

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre Argentina y España genera expectativa en todo el planeta. Mientras millones de aficionados debaten quién levantará el trofeo el próximo 19 de julio, una llamativa predicción llamó la atención en las últimas horas.

Se trata de Tony Kamo, el famoso mentalista español que visitó Argentina y fue consultado sobre el partido que definirá al nuevo campeón del mundo. Lejos de mantener la cautela, el europeo aseguró que ya tiene claro quién se quedará con el título.

🤩 TONY KAMO, HIPNOTERAPEUTA, NOS AYUDA A ARMONIZAR PARA LA FINAL



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Tony Kamo predijo al campeón del Mundial 2026

Durante una entrevista en Argentina, Kamo afirmó que la Albiceleste tiene todo para imponerse en la final frente a España. “Argentina va a ganar por goleada”, sostuvo el mentalista, generando repercusión entre los fanáticos de ambos seleccionados.

La declaración llamó especialmente la atención porque Kamo nació en España y, en teoría, debería apoyar a la Roja. Sin embargo, explicó que ve a la Albiceleste en un momento extraordinario y con una confianza difícil de detener.

El elogio de Tony Kamo para Lionel Messi

Uno de los puntos centrales de su análisis estuvo relacionado con Lionel Messi, quien disputará una nueva final mundialista y buscará sumar otro título histórico a su carrera. Para el mentalista, la influencia del capitán argentino será determinante. “No, va a ser imposible. Olvídate. Bajo ningún concepto”, respondió cuando le preguntaron si España podría neutralizar al rosarino durante el partido decisivo.

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Las palabras de Kamo se suman a los elogios que Messi viene recibiendo tras el recorrido de Argentina en la competencia, donde fue una de las figuras más destacadas del equipo de Lionel Scaloni.

Además de destacar a Messi, el español hizo foco en la capacidad de reacción que mostró la Albiceleste durante el torneo. Según explicó, uno de los aspectos que más lo impresionó fue la fortaleza mental del conjunto argentino en momentos de dificultad. “Ha habido una resiliencia alucinante en la Argentina. Cuando parecía que estaba acabado, se levantó otra vez”, señaló.

Durante la competencia, el seleccionado argentino protagonizó varias remontadas que alimentaron la ilusión de los aficionados y terminaron convirtiéndose en una de las marcas distintivas de su campaña mundialista.

Qué dijo Tony Kamo sobre Lamine Yamal

Kamo también tuvo palabras para Lamine Yamal, la gran figura de España y una de las revelaciones más importantes del futbol internacional. Aunque considera que Argentina parte como favorita, aseguró que el joven delantero español tendrá una actuación destacada.

Lamine Yamal, la máxima figura de España|REUTERS

“Va a hacer un partidazo muy bueno”, expresó sobre el futbolista que buscará liderar a la Roja en la final más importante de su carrera. Con Argentina y España listas para disputar el encuentro decisivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, las predicciones continúan multiplicándose. Sin embargo, el desenlace definitivo llegará el domingo 19 de julio, cuando el balón comience a rodar y se conozca al nuevo campeón del mundo.