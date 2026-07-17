Tres finales jugadas: Messi igualará el récord de este crack brasileño en la final Argentina vs España

Lionel Messi volverá a escribir una página dorada en la historia del futbol cuando dispute la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ante España. El capitán argentino alcanzará un récord reservado para muy pocos jugadores: jugar tres finales de una Copa del Mundo.

La Pulga ya estuvo presente en las definiciones de Brasil 2014 y Qatar 2022. Ahora, con 39 años, volverá a luchar por el título más importante del planeta y se convertirá en apenas el sexto futbolista que alcanza tres finales mundialistas.

🌎 SOLO SEIS JUGADORES ALCANZARON TRES FINALES DEL MUNDO



🇧🇷 Pelé (58-62-70)

🇧🇷 Cafú (94-98-02)

🇧🇷 Ronaldo (94-98-02)

🇩🇪 Matthäus (82-86-90)

🇩🇪 Littbarski (82-86-90)

🇦🇷 MESSI (14-22-26) 🆕



✅ Cafú es, hasta ahora, el único que jugó en las tres. pic.twitter.com/Gc1Bbg51RS — NS Sports (@NSSportsOK) July 15, 2026

El exclusivo grupo al que ingresará Lionel Messi

A lo largo de la historia, solamente cinco jugadores habían llegado previamente a tres finales de la Copa del Mundo. Con su presencia en el partido decisivo frente a España, Messi se sumará a una lista integrada por auténticas leyendas.

Los futbolistas que disputaron tres finales mundialistas son:



Pelé (1958, 1962 y 1970)

Cafú (1994, 1998 y 2002)

Ronaldo Nazário (1994, 1998 y 2002)

Lothar Matthäus (1982, 1986 y 1990)

Pierre Littbarski (1982, 1986 y 1990)

Lionel Messi (2014, 2022 y 2026)

La particularidad es que Cafú continúa siendo el único jugador que disputó minutos en las tres finales que alcanzó. En 1994 integró el plantel campeón de Brasil, aunque no tuvo participación en el partido decisivo.

El recorrido de Messi en los Mundiales comenzó en Alemania 2006 y tuvo su primer gran intento de conquistar el trofeo en Brasil 2014, cuando Argentina cayó ante Alemania en tiempo suplementario.

Ocho años más tarde llegó la revancha soñada. En Qatar 2022 lideró a la Albiceleste hacia la conquista de la tercera estrella tras vencer a Francia en una de las finales más emocionantes de todos los tiempos.

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Ahora, en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, tendrá una nueva oportunidad de seguir ampliando su legado cuando enfrente a España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La presencia de Messi en tres finales confirma la dimensión de una carrera irrepetible. Ningún otro futbolista argentino había alcanzado esta cifra y muy pocos jugadores en la historia lograron mantenerse competitivos durante tantos años al máximo nivel.

|REUTERS

Ante España, el capitán no solo buscará levantar una nueva Copa del Mundo. También quedará oficialmente junto a nombres como Pelé, Ronaldo, Cafú y Matthäus en uno de los registros más exclusivos que existen en la historia de los Mundiales.

