VIDEO: Kevin Castañeda y Jordan Carrillo ILUSIONAN en Chivas; esta fue la jugada que armaron

Las Chivas del Guadalajara únicamente han concretado las altas de dos elementos en este mercado de fichajes de cara al torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. Sin embargo, se trata de dos jugadores que destacaron con crecer en la temporada pasada: Jordan Carrillo y Kevin Castañeda.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

A pesar de que, en esencia, son pocos los elementos que han llegado a Verde Valle, la realidad es que el estilo de juego de ambos jugadores son complementarios, por lo que pueden ser titulares en el esquema de Chivas de la mano del técnico argentino Gabriel Milito.

¿Cuál es la jugada de Castañeda y Carrillo y maravilló a la afición de Chivas?

Fue durante el duelo ante Correcaminos que Jordan Carrillo y Kevin Castañeda, refuerzos de lujo de Chivas, demostraron el grandioso impacto que pueden tener en el terreno de juego después de la jugada que protagonizaron, misma que estuvo a punto de terminar en gol.

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🇦🇹 ¡Qué jugada estaban armando nuestros muchachos! 🤯



Kevin se queda a nada de conectar con ese balón y mandarlo a la red 🙃 pic.twitter.com/y9EW1mfOht — CHIVAS (@Chivas) July 4, 2026

La acción se dio luego de que Jordan tomara el balón por el centro del campo para, posteriormente, distribuir hacia las bandas. Aquí, el exjugador de los Pumas de la UNAM buscó una asociación con Kevin Castañeda por dentro, misma que generó una secuencia de toques entre ambos elementos.

Estos pases permitieron cambiar la orientación de la jugada y encontrar espacios en donde apareció Daniel Aguirre, quien tras recibir por la banda conectó con el propio Kevin en una jugada que, si bien no terminó en gol, sí generó el entusiasmo de la afición de Chivas respecto a lo que ambos jugadores pueden hacer en el campo.

¿Kevin Castañeda y Jordan Carrillo serán titulares en el debut de Chivas en el AP2026?

Si todo sale como se espera, tanto Jordan Carrillo como Kevin Castañeda serían titulares en la Jornada 1 del torneo Apertura 2026 cuando el Rebaño Sagrado enfrente a los Diablos Rojos del Toluca, en duelo que, sin duda, se roba las miradas de este fin de semana.